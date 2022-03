Com pots aconseguir bíceps més grans

Moltes activitats del dia a dia requereixen tenir els bíceps forts. Per exemple, cada vegada que doblegues el colze per aixecar alguna cosa del terra (com ara la compra, o una criatura) o apropar-la cap al cos, has de flexionar el braç des del colze amb l'ajuda dels bíceps. Si has de girar l'avantbraç per tancar una porta o obrir un pot, els bíceps et poden ajudar.

I és evident que tenir els bíceps forts també t'ajuda a rendir més en l'àmbit esportiu. Per a les activitats en què has de llançar una pilota, com el bàsquet o el softbol, necessites tenir uns bíceps forts. També t'anirà bé enfortir els músculs de la part superior del tors i dels braços si fas esports amb raqueta com ara tennis, criquet o bàdminton, i et serà igualment útil si jugues a voleibol, a futbol o a hoquei.