El vinyasa ioga i per què l'hauries de provar

Què és el ioga vinyasa i per què l'has de provar
Esports i activitat
El vinyasa implica canviar d'una postura a una altra amb un ritme ràpid per augmentar el ritme cardíac.
Si estàs buscant un estil de ioga que s'assembli més a una pràctica de dansa que a un exercici restaurador a ritme lent, el vinyasa és per a tu. El vinyasa es basa en canviar d'una postura a una altra en seqüències ràpides. El ritme cardíac augmenta segons la velocitat dels teus moviments.
"La principal característica del vinyasa és el flux orgànic entre la respiració i el moment. Vinyasa significa literalment 'moure's d'una manera especial', i això s'aconsegueix amb concentració", afirma Jonah Kest, Nike Trainer i professor de ioga vinyasa i ashtanga.
Amb el ioga vinyasa, els moviments se sincronitzen amb cada inspiració i espiració. Segons l'American Council on Exercise, cal inspirar durant la fase d'estirament o la part en què la postura s'expandeix i espirar mentre et mous cap a la part més profunda de la postura.
Molta gent diu que el vinyasa és una variant del ioga ashtanga, en el qual només es respira una vegada per cada moviment. Altres estils de ioga, com per exemple el hatha-ioga, són més rígids i requereixen mantenir la mateixa postura durant uns quants segons abans de canviar-ne a una altra. Amb el vinyasa, el moviment s'assembla al d'una dansa i la respiració n'és la companyia, segons paraules de Kest.
La variant inclou algunes de les postures de ioga més tradicionals, com el gos mirant avall, la planxa, el gos mirant amunt, la pinça asseguda i les postures del guerrer I, II i III, així com algunes seqüències que integren salutacions al sol, torsions i girs en la classe de vinyasa.
Ara que ja saps més o menys com és el vinyasa, segueix llegint per conèixer els avantatges que ofereix aquest estil de ioga, tant per a principiants com per a ioguis experts.
Avantatges del ioga vinyasa
1.Millor salut cardiovascular
Com que el vinyasa consisteix a passar d'una postura a una altra ràpidament, el ritme cardíac augmenta i el cos ha de treballar més durant més estona, fins i tot quan et mous amb una intensitat una mica més baixa.
"El ioga vinyasa és molt beneficiós per als sistemes cardiovascular i limfàtic. També permet desenvolupar la resistència a mesura que el cos s'escalfa. Això millora la circulació de la sang i, en conseqüència, ajuda a purificar el cos", afirma Kest.
Segons una petita recerca d'agost de 2020 que va publicar-se a The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, per a la qual 24 participants amb un nivell de forma física moderat van participar en una sessió de ioga de 90 minuts, el ioga vinyasa millora la salut cardiovascular i afavoreix la pèrdua de pes. El ioga està considerat com una activitat física d'intensitat moderada, d'acord amb una recerca d'agost de 2017 del Journal of Physical Activity and Health.
Això vol dir que el ioga vinyasa és un exercici de càrdio d'impacte baix i intensitat moderada ideal per combinar-lo amb altres entrenaments exigents com el HIIT, el running i el cross training, al llarg de la setmana.
2.Estirament muscular
Segons Kast, com que es treballa amb la resistència que ofereix el pes corporal, estiraràs diversos grups musculars dels braços, l'esquena, el tors, els glutis i les cames.
Per exemple, per mantenir l'estabilitat en una postura de planxa, cal fer força amb el tors i els braços. La postura de la cadira reforça els quàdriceps i els glutis i la postura del guerrer III ajuda a desenvolupar l'esquena, el tors, els glutis i els isquiotibials.
3.Augment de la flexibilitat i mobilitat
La flexibilitat és la capacitat que tenen els músculs per estirar una articulació o grup d'articulacions fins al rang màxim de moviment. El ioga vinyasa permet moure els músculs a través d'un conjunt de postures en diverses direccions i rangs de moviment, la qual cosa augmenta la flexibilitat de manera natural.
Com més flexibles siguin els músculs, més efectius seran els entrenaments i més podràs reduir el risc de lesions i dolor. De fet, totes les variants de ioga, incloent-hi el vinyasa, alleugen el dolor crònic a la zona lumbar segons Harvard Health. El motiu és que ajuden a estirar els músculs més profunds del tors, els quals subjecten l'esquena.
4.Reducció dels nivells d'estrès
Kest afirma que el vinyasa és bàsicament meditació en moviment, perquè permet connectar la respiració amb la ment a través del moviment.
"Quan acabo una sessió de ioga, em sento més lleuger, tant físicament com emocionalment, que abans de la classe", explica Kest. "El ioga et permet millorar la concentració, t'ofereix més resistència emocional i t'apropa a l'espiritualitat. És increïble com centrar l'atenció dins nostre aporta tants d'avantatges".
En una recerca petita de juny de 2019 que va publicar-se a l'American Journal of Pharmaceutical Education, 17 estudiants universitaris van seguir un programa de sis setmanes que incloïa una classe de ioga vinyasa de 60 minuts a la setmana. Al final del programa, els estudiants van aconseguir reduir els nivells d'estrès i ansietat, la qual cosa indica que el ioga vinyasa ajuda a disminuir la tensió gràcies a la meditació i el mindfulness.
El ioga vinyasa també redueix el malestar que provoca deixar de fumar. A més, segons una altra microrecerca de gener de 2016 que va publicar-se a l'International Journal of Yoga Therapy, participar en dues classes de vinyasa de 60 minuts a la setmana, amb exercicis de respiració i tècniques de relaxació, va ajudar els participants a fer front a les ganes de fumar i l'estrès que això provoca. També va ajudar-los a sentir més calma i millorar la seva consciència corporal.
Qui pot aprofitar millor els avantatges del ioga vinyasa?
Kest explica que el ioga vinyasa és un entrenament segur i efectiu per a tothom. "Si pots respirar, pots fer ioga". Ara bé, aporta molts beneficis a les persones que tenen problemes per relaxar-se i pateixen molt d'estrès.
"Les persones amb personalitats de tipus A solen ser molt nervioses i, per tant, el vinyasa els ajuda a alliberar l'estrès del cap a través dels moviments corporals".
En tot cas, parla amb un metge abans d'iniciar una rutina d'entrenament nova, sobretot si tens problemes de salut o comences a practicar exercici després d'haver patit una lesió. Un professor de ioga certificat especialitzat en vinyasa pot indicar-te com pots fer una postura o seqüència si et costa molt o sents malestar o dolor.
Si ets un atleta expert, el ioga pot ajudar-te a descansar dels entrenaments d'alta intensitat o alt impacte. Per a les persones que han començat a entrenar-se fa poc temps o que prefereixen exercicis d'impacte baix, el ioga és un entrenament de càrdio amb pes corporal excel·lent per a les articulacions. Els moviments del ioga vinyasa poden integrar-se en una gran varietat de programes de fitnes.
En el cas dels principiants, el detall més important que cal tenir en compte és tenir la ment oberta per començar una nova sessió de ioga, incloent-hi el vinyasa.
"Intenta venir a classe com un got buit, sense expectatives. De vegades, la millor manera de començar és llençar-se de cap a la piscina. No et pots preparar per a la vida, i el vinyasa és la dansa de la vida", comenta Kest. "Al cap i a la fi, el vinyasa és una pràctica de respiració i els moviments i postures són opcionals".