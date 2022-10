El vinyasa ioga i per què l'hauries de provar

Si estàs buscant un estil de ioga que s'assembli més a una pràctica de dansa que a un exercici restaurador a ritme lent, el vinyasa és per a tu. El vinyasa es basa en canviar d'una postura a una altra en seqüències ràpides. El ritme cardíac augmenta segons la velocitat dels teus moviments.

"La principal característica del vinyasa és el flux orgànic entre la respiració i el moment. Vinyasa significa literalment 'moure's d'una manera especial', i això s'aconsegueix amb concentració", afirma Jonah Kest, Nike Trainer i professor de ioga vinyasa i ashtanga.

Amb el ioga vinyasa, els moviments se sincronitzen amb cada inspiració i espiració. Segons l'American Council on Exercise, cal inspirar durant la fase d'estirament o la part en què la postura s'expandeix i espirar mentre et mous cap a la part més profunda de la postura.

Molta gent diu que el vinyasa és una variant del ioga ashtanga, en el qual només es respira una vegada per cada moviment. Altres estils de ioga, com per exemple el hatha-ioga, són més rígids i requereixen mantenir la mateixa postura durant uns quants segons abans de canviar-ne a una altra. Amb el vinyasa, el moviment s'assembla al d'una dansa i la respiració n'és la companyia, segons paraules de Kest.

La variant inclou algunes de les postures de ioga més tradicionals, com el gos mirant avall, la planxa, el gos mirant amunt, la pinça asseguda i les postures del guerrer I, II i III, així com algunes seqüències que integren salutacions al sol, torsions i girs en la classe de vinyasa.

Ara que ja saps més o menys com és el vinyasa, segueix llegint per conèixer els avantatges que ofereix aquest estil de ioga, tant per a principiants com per a ioguis experts.