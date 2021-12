Quin efecte té el running en el cos?

Perquè tinguis una visió completa, t'expliquem els efectes secundaris vinculats al running. Segons Yale Medicine, un 65 % dels corredors regulars es lesionen cada any per periostitis tibial, dolor a les articulacions o fractures per sobrecàrrega.

Córrer és una activitat d'alt impacte i et pot inflamar les articulacions per l'impacte repetitiu que comporta. Sobretot, per a la gent amb malalties inflamatòries articulars com l'artritis, segons un estudi de l'octubre de 2018 a PLoS One.

Córrer distàncies llargues també s'associa a problemes gastrointestinals, segons un estudi del juny de 2020 al Journal of the International Society of Sports Nutrition. La circulació sanguínia es redirigeix del sistema digestiu al cardiovascular, cosa que pot causar deposicions líquides o diarrea.

No obstant això, no deixis que els efectes secundaris potencials t'aturin. Sempre que gaudeixis de salut i no tinguis lesions, i trobis un equilibri entre l'entrenament i la recuperació, els avantatges superen, de lluny, els efectes secundaris.