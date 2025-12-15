Els entrenaments HIIT funcionen? Quins avantatges tenen?

Està sobrevalorat l'entrenament d'intervals d'alta intensitat (HIIT)?
Esport i activitat
Aquest mètode d'entrenament inclou esforços breus i intensos seguits de períodes de recuperació activa. T'expliquem com pot beneficiar (i com no) la teva salut i el teu rendiment esportiu.
Tot i no ser cap mètode nou ni d'avantguarda, l'entrenament d'intervals d'alta intensitat (HIIT) és molt popular, i amb motiu: és eficient, accessible i, segons els estudis, més motivador que altres formats, especialment que el càrdio suau i sostingut (com ara pedalar a una velocitat constant).
L'entrenament combina esforços d'alta intensitat (com ara esprints) amb petites pauses de recuperació activa (com ara caminar o moure's al lloc) que ajuden a reduir les pulsacions abans d'un altre pic. Els blocs d'esforç i recuperació sovint es repeteixen més d'un cop, i hi ha qui fa només dos exercicis en tota la sessió i qui prefereix combinar molts moviments diferents.
Contingut relacionat: Què són els entrenaments HIIT?
És possible que hagis vist classes de HIIT al gimnàs del barri i ja t'imaginis de què va, però és normal que tinguis preguntes, com ara si paga la pena dedicar-hi temps.
A continuació t'explicarem els pros i els contres, qui se'n pot beneficiar i com crear un entrenament HIIT pas a pas si decideixes provar-ho.
El HIIT d'un cop d'ull
- Durada: de 10 a 25 minuts.
- Intensitat: durant els períodes d'esforç, s'arriba a un 80-95 % del ritme cardíac màxim, mentre que les fases de recuperació el redueixen a un 40-60 %.
- Beneficis: aconsegueix resultats, afavoreix l'oxidació (pèrdua) de greix, ajuda a regular el sucre en sang, preserva la massa muscular i millora la salut cardíaca i la capacitat cardiorespiratòria.
- Ideal per a: professionals amb poc temps per fer exercici, atletes de resistència que volen millorar la seva potència i velocitat, i persones que volen perdre pes.
Com fer un entrenament HIIT
Abans de posar-te les sabatilles i arrencar un HIIT, cal definir tres qüestions: la relació esforç-descans, la durada de la sessió i els exercicis. A continuació t'expliquem com fer-ho.
Decideix com s'organitzarà l'entrenament
Alternar intervals d'esprint i recuperació activa és la base d'un entrenament HIIT, explica Tina Tang, entrenadora personal de Nova Jersey certificada per la NASM. "L'esforç és tan intens que les sessions han de ser breus, d'uns 10 a 25 minuts".
Vanessa Liu, entrenadora personal de Nova York certificada per la NASM, hi està d'acord i afegeix que, en general, els intervals d'esforç haurien de ser d'entre 20 i 40 segons, i els de recuperació, d'entre 20 i 60 segons. Per adaptar el HIIT a cada nivell, recomana pensar en ràtios, no en segons exactes.
"Per a qui comença o té un nivell mitjà, suggereixo una relació esforç-descans d'1:2 o 1:3. Per tant, si es fa un esforç intens durant 20 segons, cal recuperar-se durant 40 o 60 segons. Per a nivells avançats, aconsello una proporció de 2:1; per exemple, 40 segons d'intensitat seguits de 20 de recuperació", comenta.
Cal repetir aquesta seqüència fins a arribar al temps total marcat. Si el HIIT és nou per a tu, apunta a uns 10 minuts i ves sumant rondes a mesura que guanyis forma i necessitis més intensitat. Un cronòmetre d'entrenament (com el de Gymboss) o una aplicació com ara Seconds van genial per controlar cada bloc, diu Vanessa.
Tria els exercicis
Quan creïs un HIIT, cal tenir en compte dos tipus d'exercicis. Moviments per donar-ho tot i moviments més senzills per als blocs de recuperació. Dins d'aquestes dues categories, hi ha una gran flexibilitat. "El HIIT no va de l'exercici en si, sinó de treballar gairebé al límit durant instants curts, amb períodes de recuperació entremig. Bàsicament, qualsevol exercici pot formar part d'un HIIT si augmenta el ritme cardíac ràpidament i et posa a prova sense comprometre la tècnica. Això pot incloure càrdio, exercicis amb el propi pes i entrenament amb resistència", explica Tina.
Vanessa hi coincideix i destaca que caminar amb inclinació, pujar escales o remar són opcions genials, perquè acostumen a ser segures fins i tot quan arriba la fatiga. "Recomano evitar moviments molt tècnics o arriscats, com ara aixecaments massa pesats amb barra o entrenaments pliomètrics avançats", afegeix. "Quan la fatiga entra en joc, el marge d'error es fa mínim, la tècnica se'n pot ressentir i es poden produir lesions. El HIIT funciona millor amb moviments que permeten donar-ho tot de manera segura", diu Vanessa.
El temps de descans està pensat per a la recuperació activa. "Com a analogia, seria abaixar el volum en lloc de silenciar-lo. El cos continua actiu, però amb menys intensitat per afavorir la recuperació. En la pràctica, això vol dir que no t'atures, sinó que fas moviments més lents i controlats que ajuden que el ritme cardíac baixi", diu Vanessa. "Per exemple, si fas aixecaments de genolls durant 20 segons, la recuperació pot ser moure's al mateix lloc durant 40 segons", afegeix.
Tina i Vanessa recomanen els exercicis següents per als intervals d'esforç i recuperació:
Intervals d'alta intensitat
- Esprintar
- Saltar a corda
- Fer bicicleta estàtica
- Remar
- SkiErg
- Exercicis de salt com ara els esquats amb salt i els burpees
- Exercicis de força (amb manuelles, pesos russos, etc.)
- Planxes amb salts amb obertura de braços i cames
- Tocs d'espatlla en planxa
- Escaladors
Intervals de recuperació
- Marxa al lloc
- Pedaleig suau en bicicleta
- Rem suau en una màquina de rem
- Exercicis de mobilitat dempeus, com ara moviments circulars amb els malucs o les espatlles
- Caminar pel gimnàs
- Passos laterals
- Talons al gluti
- Esquats amb el propi pes
- Desplaçaments laterals
Exemples de rutines HIIT
Tots els entrenaments HIIT combinen blocs d'esforç i recuperació, però hi ha diverses maneres d'organitzar-los per adaptar-los fàcilment a cada nivell. "El factor clau en HIIT és la intensitat, no la quantitat d'exercicis", comenta Tina. "El model amb un exercici i descans és el més bàsic, però no l'únic. Molta gent opta per sessions amb diversos exercicis per fer la rutina més variada i evitar sobrecarregar un únic grup muscular", afegeix.
Quines són les millors per a tu? Si tens pensat fer una sessió curta, posem de 10 minuts, té sentit quedar-se amb un o dos moviments d'alta intensitat i un o dos exercicis de recuperació. Però si vols entrenar-te més estona, pot ser una bona idea triar tres o quatre moviments intensos i tres o quatre de recuperació per variar i mantenir la motivació", diu Vanessa. En la pràctica, podria semblar-se a un d'aquests entrenaments.
HIIT de càrdio
Equipament: bicicleta d'aire o cinta de córrer
Esforç: esprint
Recuperació activa: pedalar o caminar tranquil·lament
Sèries: 10
Durada total: 10 minuts (si fas 20 segons d'esprint i 40 de recuperació)
Segons Tina, aquest format permet donar-ho tot als blocs d'alta intensitat i, alhora, tenir prou temps per descansar. "Els esprints curts són una de les variants de HIIT més avalades per la ciència", diu Tina. "Són ideals per a qui vol grans resultats sense dedicar-hi massa temps".
Si estàs començant, fer HIIT en una màquina de càrdio, com ara una cinta de córrer o una bicicleta, també pot ser útil. "Com que el moviment és controlat, constant i mesurable, és més fàcil saber amb quina intensitat treballes", assenyala Tina.
HIIT de força i càrdio
Equipament: manuelles i cinta de córrer
Sèrie 1: part superior del cos
Esforç: rems inclinats amb manuelles
Recuperació activa: marxa al lloc
Esforç: flexions o flexions inclinades
Recuperació activa: marxa al lloc
Sèries: 3
Sessió 2: part inferior del cos
Esforç: esquat amb pes rus
Recuperació activa: pont de glutis
Esforç: pes mort amb manuelles
Recuperació activa: gambades laterals de pes corporal a ritme lent
Sèries: 3
Sessió 3: càrdio
Esforç: caminar en una cinta amb una inclinació del 10 % o més
Recuperació activa: caminar lentament en una cinta amb una inclinació de l'1 %
Sèries: 4
Durada total: 10 minuts (si fas 30 segons d'esprint i 30 de recuperació)
"Combinar càrdio i força en un circuit HIIT és una bona manera de fer més coses en menys temps. El càrdio augmenta el ritme cardíac, mentre que els moviments de força ajuden a mantenir, o fins i tot a desenvolupar, el múscul", diu Tina.
A l'hora de triar els pesos, Tina recomana seleccionar-ne en funció del teu índex de percepció de l'esforç (IPE). Hauries de percebre els exercicis amb un esforç 7 de 10 en l'escala d'IPE. "Ha de ser un repte, però has de poder moure't amb control", diu Tina. "Si la tècnica comença a fallar o el pes et frena tant que no pots moure't de manera explosiva, és massa pes per a una sessió de HIIT".
HIIT sense equipament
Esforç: aixecament de genolls
Recuperació activa: marxa al lloc
Esforç: escaladors
Recuperació activa: planxa modificada (genolls a terra)
Sèries: 5
Durada total: 10 minuts (si fas 20 segons d'exercici i 40 de recuperació)
"Els entrenaments sense equipament són ideals per a principiants, viatgers i qualsevol persona que necessiti una opció senzilla i ràpida. Pots fer-los a la sala d'estar, a l'habitació d'un hotel o en un parc", diu Vanessa. "L'entrenament més accessible és aquell que pots seguir, i per això són perfectes per a qualsevol persona amb un horari imprevisible".
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Quins són els avantatges del HIIT?
Durant els entrenaments HIIT, el cos arriba al seu llindar anaeròbic. Això passa quan no té temps de rebre prou oxigen per seguir el ritme que se li demana. Llavors, els músculs de contracció ràpida fan servir l'energia emmagatzemada als músculs i al fetge, que es diu glicogen. Això és útil perquè permet que el cos produeixi energia instantània per esprintar i saltar. "Si els teus músculs haguessin d'esperar l'oxigen primer, no podries fer cap moviment ràpid i explosiu", explica Vanessa.
Quan el cos utilitza el glucogen per obtenir energia, provoca una sensació de cremor incòmoda que indica al cervell que redueixi la velocitat i faci un descans. Per això, en l'entrenament d'intervals d'alta intensitat s'alterna el període d'activitat amb el de recuperació. Durant el període de recuperació, el ritme cardíac baixa prou perquè puguis afrontar la següent sèrie amb una bona tècnica. Aquestes alternances entre esforç i recuperació tenen diversos beneficis.
"En termes generals, el HIIT és beneficiós perquè desafia simultàniament els sistemes cardiovascular i muscular", diu Vanessa. "Com a resultat, millora la manera en què el cos pot fer servir l'oxigen, la rapidesa amb què pots produir energia i l'eficiència amb què et recuperes, tot en un entrenament curt". Aquests avantatges, però, són només la punta de l'iceberg.
1. Augmenta temporalment el metabolisme després de l'entrenament
Després d'un entrenament HIIT, el cos experimenta un augment en l'absorció d'oxigen conegut com a excés de consum d'oxigen postexercici (EPOC). Aquesta demanda elevada d'oxigen ajuda a fer de tot, des de disminuir el ritme cardíac i reparar els músculs fins a reposar les reserves d'energia i ajudar a la recuperació, diu Vanessa. Tot això requereix energia en forma de calories i greixos, cosa que augmenta lleugerament el ritme metabòlic fins i tot després d'haver acabat d'entrenar.
"Això s'anomena 'efecte Afterburn'. És real, però és a curt termini i no és tan espectacular com de vegades es fa creure", diu Vanessa. "Vindria a ser com un petit impuls metabòlic temporal". (Alguns estudis mostren que aquest impacte només dura uns 10 minuts després de l'exercici). És un benefici que no obtens d'un entrenament de càrdio a ritme constant, com ara córrer, anar en bicicleta o remar.
2. Conserva la musculatura magra i afavoreix l'oxidació dels greixos
El HIIT no és el millor mètode per guanyar massa muscular perquè l'objectiu és augmentar ràpidament el ritme cardíac, no moure pesos pesants. No obstant això, et pot ajudar a mantenir els músculs, especialment en comparació amb altres formes de càrdio. Això és important perquè com més massa muscular tinguis, més calories cremaràs en repòs.
"El HIIT d'estil cardiovascular pot ajudar a mantenir la musculatura. L'alta intensitat d'aquests intervals mou les fibres musculars de contracció ràpida i activa l'hormona del creixement (HGH), que ajuda a mantenir els músculs forts", explica Tina. El càrdio, en canvi, perllonga l'estrès muscular, cosa que pot augmentar la probabilitat de pèrdua muscular amb el temps, afegeix Tina.
3. Enforteix el cor
El HIIT fa que el cor arribi al límit. Això pot semblar una mica perillós, però en realitat és positiu.
"Quan treballes a una intensitat més alta, entrenes el cor per gestionar l'estrès i després recuperar-te'n, que és un dels indicadors més importants de la salut cardiovascular a llarg termini", diu Tina. "Si no desafiem mai aquesta capacitat, disminuirà de manera natural amb l'edat. El HIIT li dona al teu cor l'estímul que necessita per mantenir-se en forma".
S'ha demostrat que sotmetre el cor a aquesta mena de repte cardiovascular redueix la pressió arterial i el ritme cardíac en repòs en persones adultes amb obesitat, cosa que, al seu torn, redueix el risc d'infart i insuficiència cardíaca. Quan el cor pot bombar sang per tot el cos amb més facilitat, experimenta menys desgast i pot funcionar millor durant més temps.
4. Millora la resistència i el VO₂ màxim
El VO₂ màxim (de vegades anomenat consum d'oxigen) és una mesura del volum d'oxigen que el cos pot absorbir i utilitzar durant un esforç màxim. Quan millores el VO₂ màxim, pots entrenar a una intensitat més alta amb més facilitat i augmentar la teva resistència general.
"Com que treballes gairebé al límit, el HIIT és una de les maneres més efectives d'augmentar el VO₂ màxim en un temps relativament curt", diu Tina. Un assaig aleatoritzat publicat el 2016 va demostrar que després de només cinc setmanes de HIIT, els participants van millorar el seu VO₂ màxim un 9 %. Pot no semblar gaire, però en realitat pot marcar una gran diferència en el rendiment esportiu. Per exemple, pot ajudar-te a córrer més de pressa i amb més eficiència, i hi ha estudis que demostren que el VO₂ màxim representa el 70 % de la variació en el rendiment de les curses.
5. Pot reduir el nivell de sucre a la sang
Un altre avantatge del HIIT és el seu impacte en els nivells de sucre a la sang en persones amb prediabetis i diabetis de tipus 2.
En un estudi de 12 setmanes amb persones amb prediabetis, els investigadors van descobrir que, quan es combinava amb una dieta baixa en calories, fer entrenaments HIIT tres vegades per setmana durant 12 setmanes reduïa els nivells de glucosa en sang en dejú i d'A1C. Els autors de l'estudi van assenyalar que això pot evitar la progressió de la prediabetis a la diabetis de tipus 2.
Com funciona aquesta innovació? "S'ha demostrat que el HIIT millora la sensibilitat a la insulina, la qual cosa significa que el cos fa servir la glucosa de manera més eficient. Per a les persones amb diabetis o prediabetis, això és important perquè els seus cossos no produeixen prou insulina o no responen bé a la insulina, de manera que la glucosa (el sucre dels aliments que ingereixes) es manté en el torrent sanguini en lloc de passar als músculs per obtenir energia", explica Tina. "Quan fas HIIT, els músculs responen millor a la insulina i també absorbeixen més glucosa per si sols durant l'entrenament i després. Això ajuda a reduir el nivell de sucre a la sang i el manté més estable, fins i tot hores després que s'hagi acabat la sessió".
6. És molt eficient
Un dels avantatges clau del HIIT és l'eficàcia temporal. Si només pots comprometre't a fer entrenaments de 15 minuts, és una opció fantàstica. Segons algunes investigacions, obtindràs molts dels mateixos beneficis per a la salut que tindries amb un entrenament més llarg i menys intens.
"Es poden obtenir beneficis cardiovasculars significatius en sessions curtes perquè l'esforç és molt intens", explica Tina. El resultat és similar per als marcadors relacionats amb el pes. Per exemple, una revisió de 13 estudis que incloïa un total de 424 persones adultes amb sobrepès i obesitat va descobrir que tant el HIIT com l'exercici d'intensitat moderada reduïen el greix corporal i la circumferència de la cintura en quantitats comparables, però el HIIT requeria aproximadament un 40 % menys de temps d'exercici.
El HIIT també és una manera eficient de millorar el rendiment esportiu. "Fer esforç regularment a prop del teu llindar anaeròbic entrena el cos per tolerar la fatiga i eliminar-la millor. Amb el temps, pots entrenar més intensament amb menys esforç", explica Vanessa.
Per tant, el HIIT realment funciona?
Molts estudis conclouen que, certament, l'entrenament d'intervals d'alta intensitat millora la forma física i la salut. Incorporar-lo a la teva rutina d'entrenament pot ajudar-te a aconseguir els resultats que busques. A més, només cal que hi dediquis entre 10 i 15 minuts per sessió.
Preguntes freqüents sobre el HIIT
Quant de temps ha de durar un entrenament HIIT?
Com que la intensitat és tan alta, les sessions de HIIT són curtes: de 10 a 25 minuts en total, segons Tina.
Per què els entrenaments HIIT són tan curts?
"Els entrenaments HIIT són curts perquè els sistemes d'energia que impulsen l'esforç d'alta intensitat només poden alimentar el cos durant períodes de 30 segons a 2 minuts seguits", explica Tina. Després d'això, no hi ha més combustible al dipòsit, i és perillós continuar esforçant-se. "Quan tens cansament, augmenta el risc de lesions i tensió cardiovascular. Aquest és el cas, sobretot, dels principiants i de les persones amb problemes de salut", diu Tina.
El HIIT és millor que el càrdio?
Vanessa diu que cap de les dues opcions és millor que l'altra: simplement tenen efectes diferents en el cos. "Tenen propòsits diferents i tots dos tenen els seus inconvenients", afirma.
"El HIIT és ideal per desenvolupar la potència i augmentar el ritme cardíac ràpidament, de manera que treus molt partit d'un entrenament breu. L'inconvenient és que pot ser més difícil recuperar-se'n, sobretot si ho fas massa sovint. El càrdio a ritme constant, en canvi, és excel·lent per construir la teva base aeròbica i millorar la resistència general. Els entrenaments són una mica més llargs (normalment, de 20 a 60 minuts per sessió, si segueixes les recomanacions dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units), però són més suaus per a les articulacions i la majoria de la gent els pot fer amb més regularitat", diu Vanessa.
Dit això, el que és "millor" per a tu realment depèn del que t'agradi i dels teus objectius, sigui velocitat i potència, o consistència i resistència. "Hi ha persones que gaudeixen de la intensitat del HIIT, mentre que d'altres prefereixen la regularitat del càrdio", diu Vanessa. "La majoria de les persones es beneficien d'una combinació de tots dos. En definitiva, seràs més consistent amb el que t'agradi, i aquesta serà la millor opció per a tu".
Els principiants poden fer HIIT de forma segura?
Vanessa diu que el HIIT és més adequat per a atletes de nivell intermedi i avançat. No obstant això, el HIIT també pot ser divertit per als principiants i proporciona molts beneficis per a la salut. Les persones que tot just comencen en el món del fitnes, però, haurien de tenir en compte aquests consells per assegurar-se que els entrenaments siguin segurs i adequats al seu nivell de condició física.
- Fes exercicis de baix impacte. "Per als meus clients principiants, sovint faig servir una versió modificada i de baix impacte d'un entrenament HIIT perquè s'hi familiaritzin. Per exemple, en lloc d'un salt complet, els faig fer un esquat controlat amb una elevació dels bessons al final del moviment. Els permet practicar el patró de moviment de forma segura mentre augmenten el ritme cardíac", diu Vanessa. Tina recomana altres exercicis de baix impacte per a principiants, com ara anar en bicicleta a un ritme ràpid, fer rem o els burpees modificats.
- Fes entrenaments curts (d'uns 10 minuts) i períodes de recuperació prolongats: per als principiants, Tina recomana una relació esforç-descans d'1:3 o 1:4. En la pràctica, podrien ser 15 segons d'exercici seguit d'un descans de 45 a 60 segons. "Això dona temps perquè el ritme cardíac baixi i puguis repetir la següent sèrie amb una bona tècnica", diu.
- Planteja't fer servir només equipament de càrdio. "Les màquines de càrdio solen ser més fàcils per als principiants o per controlar la intensitat. Com que el moviment és controlat, constant i mesurable, és més fàcil saber amb quina intensitat treballes", assenyala Tina.
- Progressa a poc a poc. "L'entrenament d'intervals d'alta intensitat és eficaç, però la intensitat ha de coincidir amb la teva forma física i el teu estat de salut actuals. La progressió gradual fa que sigui segur per a la majoria de principiants", diu Tina. La progressió pot consistir a augmentar la velocitat, reduir el temps de recuperació o augmentar el pes, la resistència o la inclinació, diu Tina.
Quan hauries d'evitar fer HIIT?
"El HIIT fa que el cor i els músculs facin un esforç gairebé màxim, així que no és per a tothom en tot moment", diu Tina. Afirma que és millor que preguntis a un metge si és segur practicar HIIT si tens:
- Una malaltia cardíaca o altres problemes cardiovasculars
- Problemes articulars o musculars, o lesions recurrents
- Lesions greus o dolor que els moviments d'alta intensitat podrien empitjorar
- Un desacondicionament extrem, en què fins i tot un esforç moderat et posa en risc de patir lesions
Cada quant hauria de fer HIIT?
Si tot just comences, n'hi ha prou amb una sessió a la setmana. Les persones amb un nivell més avançat poden fer fins a tres sessions a la setmana, diu Tina. "El HIIT és increïblement eficaç, però també és exigent per als músculs i el sistema nerviós. La màgia realment passa durant la recuperació: és quan el cos s'adapta, es fa més fort i desenvolupa una millor capacitat cardiovascular", afirma.