Els entrenaments HIIT funcionen? Quins avantatges tenen?

Pot semblar estrany que un entrenament de 15 minuts tingui associats tants avantatges. Normalment hauries d'entrenar-te com a mínim una hora, no? En part, és cert. Si has fet un entrenament de càrdio a ritme constant de baixa intensitat durant 15 minuts, no obtindràs els mateixos avantatges. Els avantatges del HIIT s'obtenen de l'activitat anaeròbica. T'expliquem per què.



En el període d'activitat del HIIT, fas exercici anaeròbic. Segons defineix The American College of Sports Medicine, l'exercici anaeròbic és "l'activitat física intensa durant un període de temps breu, alimentada per les fonts d'energia de la contracció dels músculs i independent de l'ús de l'oxigen inspirat com a font d'energia".



Anaeròbic significa, literalment, "sense oxigen". Sense oxigen, les cèl·lules generen trifosfat d'adenosina (ATP) a través de la glicòlisi. La glicòlisi és la descomposició de la glucosa, la font d'energia de les fibres musculars de contracció ràpida. Es produeix menys ATP en l'exercici anaeròbic que en l'aeròbic, i la falta d'oxigen fa que sigui menys eficient energèticament i que s'acumuli més àcid làctic. Per tant, no pots fer aquest tipus d'exercici durant molt de temps i has de fer descansos.



Per això, en l'entrenament d'intervals d'alta intensitat s'alterna el període d'activitat amb el de recuperació. Durant el període de recuperació, canvies al metabolisme aeròbic i elimines àcid làctic per poder tornar a produir la potència necessària. Aleshores es crea l'EPOC, l'excés de consum d'oxigen postexercici que eleva el ritme metabòlic després de l'entrenament per facilitar la recuperació.