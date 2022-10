Quins avantatges té l'exercici per a la salut?

Fer exercici és bàsic per envellir de manera saludable. Si no es fa activitat, a partir dels 30 anys es produeix una pèrdua de massa muscular d'entre el 3 i el 8 % per dècada, segons un estudi publicat el gener de 2010 a Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care . Aquest percentatge augmenta considerablement a partir dels 60 anys.La pèrdua natural de massa muscular amb l'edat es coneix com a "sarcopènia", i pot tenir conseqüències greus en els adults més grans."L'entrenament de força és especialment important a mesura que ens fem grans, perquè enfortir els músculs pot reduir el risc de caigudes", explica Buckingham. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA , les caigudes són una de les causes principals de lesió i mort entre la població de més de 65 anys.Uns músculs forts no ajuden només a evitar caigudes, sinó també a fer activitats diàries com pujar escales, asseure's i aixecar-se d'una cadira, aixecar les bosses de la compra o obrir portes. Poder fer totes aquestes coses és clau per mantenir l'autonomia a mesura que et fas gran.Els exercicis de càrrega, com l' entrenament de força , també són essencials per millorar la resistència òssia i, d'aquesta manera, reduir el risc d'osteoporosi."Els exercicis de càrrega apliquen una força ascendent i descendent sobre la columna, i això activa el desenvolupament ossi", explica el doctor en fisioteràpia i especialista certificat en preparació física i força Brendan Kirk, que també és especialista certificat en ortopèdia de l'SportsMed Physical Therapy.A part de l'entrenament de resistència, hi ha altres exercicis que ajuden a augmentar la densitat òssia, com fer fúting, practicar ioga, pujar escales o jugar a tennis, segons indiquen els Instituts Nacionals de Salut dels EUA