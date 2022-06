Què són les sabatilles de cross-training?

Les sabatilles de training, principalment, han de tenir un ajust còmode.

Quan te n'emprovis unes per primer cop, prova de tocar-te els peus amb les mans i flexiona la puntera, i para atenció a si et van massa cenyides, et comprimeixen o et freguen.

Emprova-te-les amb els mitjons esportius que capil·laritzen la suor per tenir-ne l'ajust exacte.Recorda emprovar-te-les a la tarda o al vespre, que és quan els peus s'inflen al màxim.

Si estàs a la botiga, assegura't que et mous de diferents maneres: camina d'un costat a l'altre, trota o corre per la cinta, i para atenció a la tracció que tenen en superfícies dures.Si tens una talla intermèdia, és millor que et decantis per una talla més.

Pots pensar que les sabatilles de cross-training necessiten un temps per adaptar-se, però n'has de comprar unes que tinguin un ajust còmode des del primer pas.Unes sabatilles amb l'ajust adequat: