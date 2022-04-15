Equipament de ioga imprescindible per a principiants

Deu bàsics per començar a fer ioga
Guia de compra
Abans d'entrar en un estudi de ioga, hauràs d'aconseguir un equipament bàsic, i potser també alguns accessoris opcionals. Aquí t'expliquem què necessites.
Si ets principiant en la pràctica de ioga, és possible que no sàpigues què esperar d'aquest esport, però de segur que et sorprendrà. Practicant ioga, formaràs part d'una tradició que es remunta 5.000 anys enrere i que proporciona nombrosos beneficis físics i mentals. A mesura que aprenguis les postures, milloraràs la teva força i flexibilitat, dormiràs millor i tindràs uns nivells més baixos d'estrès i un cor més sa. Tot això t'ajudarà a millorar com a atleta.
Abans d'assistir a una classe de ioga, hauràs d'aconseguir un equipament bàsic. És recomanable comprar roba per fer ioga i un parell d'accessoris opcionals que t'ajudin mentre aprens a moure't amb fluïdesa d'una postura a una altra. A continuació et presentem l'equipament que pots emprar per aprofitar al màxim les teves sessions.
Deu bàsics per començar a fer ioga
1.Estora de ioga
Molts instructors de ioga demanen que portis la teva estora de ioga a classe. A més, la necessitaràs per practicar a casa. Una bona estora de ioga proporciona més adherència per fer postures, com ara la del gos mirant avall, sense relliscar. També serveix com a amortiment entre el cos i el terra. Siguis principiant o iogui amb experiència, hauràs de parar atenció als següents aspectes per triar una estora de ioga que s'adapti a les teves necessitats:
- Gruix: una estora de ioga prima proporciona més estabilitat per a les postures en equilibri, mentre que una estora més gruixuda proporciona amortiment per a les postures en les quals has d'estar a terra. Les estores de ioga més comunes tenen un gruix de 3,3 mm i són un punt intermedi. Però, si l'objectiu de la teva pràctica és terapèutic, potser és millor que triïs una estora amb un gruix de 6 mm. Tingues en compte que el gruix també afectarà el pes i la grandària de l'estora quan hagis de portar-la a classe.
- Material: els materials emprats per confeccionar l'estora determinaran la seva adherència, el tacte que proporciona, la seva durabilitat i si reté o no les olors. La majoria de les estores estan confeccionades amb PVC o goma. Les estores confeccionades amb goma natural proporcionen adherència, eviten les olors i tenen un tacte agradable. A més, la goma i els elastòmers termoplàstics són menys perjudicials per al medi ambient que no pas el PVC. També pots buscar una estora confeccionada amb materials reciclats.
2.Roba de ioga bàsica
Quan compres roba de ioga, el més important és triar peces que siguin còmodes i afavoreixin el moviment. Tot seguit, t'expliquem què necessites:
- Pantalons curts o llargs: tria uns pantalons curts o llargs que siguin elàstics i que es mantinguin a lloc mentre et mous. Uns leggings amb teixit elàstic en quatre direccions et poden servir, així com uns joggers, en cas que prefereixis una part inferior amb un ajust més ample. Si sols suar durant les sessions, opta per uns pantalons amb capil·larització de la suor, com ara els de teixit Nike Dri-FIT. Si en prefereixes uns de curts, assegura't que tenen un ajust cenyit o un folre de compressió per evitar situacions incòmodes durant la classe.
- Sostenidors esportius: a diferència d'altres esports, el ioga és una activitat d'impacte baix. No obstant això, moltes dones prefereixen fer servir un sostenidor esportiu de subjecció lleugera o mitjana.
- Parts superiors: tria parts superiors amb un ajust cenyit per evitar que et llisqui la samarreta mentre fas una postura invertida.
- Cinta absorbent: si tens els cabells llargs, necessitaràs un lligacues o una cinta absorbent per mantenir els cabells allunyats de la cara mentre et mous.
- Mitjons i guants de ioga: tot i que molta gent practica ioga descalça, uns mitjons dissenyats específicament per proporcionar adherència poden resultar més còmodes. A més, si viatges sense la teva estora, uns mitjons i uns guants de ioga són indispensables per practicar directament sobre el terra. Et proporcionaran l'adherència d'una estora de ioga sense ocupar espai a la maleta.
3.Tovallola de ioga
Si practiques Hot Yoga, Power Yoga o qualsevol altre tipus de ioga que et faci suar, necessitaràs una tovallola de ioga per cobrir l'estora. Aquest accessori t'ajudarà a absorbir la suor per evitar que rellisquis i et lesionis mentre practiques ioga. Fixa't que la tovallola sigui específica per a ioga en comptes d'una de bany normal o de platja. Les tovalloles de ioga solen estar confeccionades amb microfibra per a una adherència millor, i estan dissenyades per evitar que s'arruguin. Si ruixes una mica d'aigua sobre l'estora abans de la classe, la tovallola s'hi adherirà millor.
4.Bossa de ioga o corretja per a l'estora
És recomanable fer servir una bossa o corretja per a l'estora si l'has de carregar quan vas a les classes. Les corretges són normalment més barates, mentre que les bosses et proporcionen espai addicional per desar-hi el telèfon i altres objectes.
5.Blocs de ioga
Els blocs són un accessori perfecte per a les persones que no tenen una gran flexibilitat, ja que els ajuden a fer les postures més fàcilment. També pots utilitzar-los per aprofundir la teva postura i millorar la flexibilitat alhora. Per exemple, recolzar les mans sobre els blocs de ioga mentre fas la postura de la pinça dreta et donarà suport si no pots arribar a terra, mentre que si poses els blocs sota els peus en la mateixa postura, hauràs d'estirar-te més per arribar a terra.
Tria un bloc que tingui, almenys, 10 cm d'amplada per a més estabilitat. I ja que per a algunes postures necessitaràs dos o tres blocs, seria una bona idea si en compressis un conjunt.
6.Mantes de ioga
Les mantes de ioga et proporcionen suport addicional i amortiment per a les postures assegudes o estirades. Pots comprar una manta de ioga o fer servir alguna manta normal doblegada que tinguis a casa. També es poden usar per proporcionar amortiment per a les articulacions, per elevar els malucs durant les postures assegudes i, fins i tot, per sentir més comoditat i calidesa durant el xavàssana o la postura del cadàver.
7.Cintes de ioga
Les cintes o corretges de ioga tenen una sivella ajustable per ajudar-te a arribar més lluny i millorar la teva flexibilitat i alineació. Per exemple, les corretges són un accessori perfecte per aprofundir la teva postura de la pinça asseguda si no arribes fins als peus. Et pots posar la cinta al voltant dels peus i usar-la per fer un estirament més profund. També són molt útils per obrir les espatlles en cas que no puguis unir les mans darrere de l'esquena. També es poden usar per guanyar estabilitat i equilibri en certes postures, com ara la postura del vaixell.
8.Bandes de resistència
Si el que vols és augmentar al màxim la teva força i resistència durant la pràctica de ioga, un conjunt de bandes de resistència afegirà un nivell més de dificultat a l'entrenament. Els estudis demostren que amb aquestes bandes pots enfortir-te tant com amb els pesos convencionals, i són més fàcils d'incorporar al ioga que les manuelles. Per exemple, si estàs en la postura de la taula, pots usar les bandes de resistència per fer cops de peu d'ase i treballar els glutis.
9.Coixins de ioga
Els coixins de ioga proporcionen més suport que les mantes, i són especialment útils per a les classes de ioga terapèutic o prenatal. Prova un coixí rodó i un de pla per veure quin s'adapta millor a les teves necessitats, o també pots comprar dels dos tipus. Pots utilitzar un coixí per recolzar-te durant la postura del nen o perquè et doni suport durant una flexió d'esquena cap enrere o un gir reclinat. Si no necessites fer servir els coixins de ioga amb freqüència, pots usar un travesser o un coixí normal.
10.Roda de ioga
La roda de ioga proporciona estabilitat als principiants. També pots usar-la per desafiar els teus límits a mesura que avances en la pràctica de ioga. Les rodes solen tenir 10 cm d'amplada i 30 cm de diàmetre. Com a principiant, pots usar una roda per recolzar l'esquena, el coll i el cap durant la postura del peix. A mesura que avances, pots usar una roda per mantenir l'equilibri en la postura del corb o per mantenir una planxa més complicada. Fins i tot, pots fer-la servir per a exercicis més innovadors, com ara la gambada i el pont rodants.
Creació d'un espai
A mesura que avancis en la pràctica del ioga a casa, és probable que vulguis crear un espai que afavoreixi la relaxació i t'ajudi a assolir una connexió entre el cos i la ment. Pots jugar amb la temperatura de la sala, afegir plantes naturals o decoració inspirada en el ioga que et motivi, o utilitzar un difusor d'olis essencials per aconseguir una olor agradable i calmant a l'habitació. Si fas ioga amb més freqüència, és possible que vulguis preparar un espai específic a casa per practicar que et faci sentir en pau.
Preguntes freqüents sobre l'equipament de ioga
Necessito un equipament especial per fer ioga?
Pots començar practicant ioga a casa o en un estudi amb res més que una estora de ioga de bona qualitat i la roba adequada. Necessitaràs roba que s'adapti a la forma del cos i que sigui elàstica, i una estora antilliscant. Les persones principiants que vulguin començar a poc a poc i amb facilitat, haurien de considerar seriosament la compra d'uns blocs de ioga, una cinta o algun altre accessori.
Com he de tenir cura de l'estora de ioga?
Hauries de netejar l'estora com a mínim una vegada al mes. Si en fas servir una de compartida al gimnàs o l'estudi, passa-li un drap abans i després de cada sessió. Per a les estores de PVC, pots usar una gota de sabó i un drap humit amb aigua calenta per netejar-les pels dos costats. No utilitzis sabó amb estores de goma natural, ja que pot fer que el material s'espatlli. En comptes de sabó, pots usar vinagre, alcohol o oli d'arbre del te per netejar l'estora. També pots comprar un producte específic per a la seva neteja. No la netegis amb una mànega ni submergint-la en aigua. També hauries de desar-la en un lloc on no arribi la llum directa del sol.
Cada quant hauria de canviar l'estora de ioga?
La norma general és substituir-la entre cada sis mesos i un any. El temps exacte dependrà de la freqüència amb què practiquis i la durabilitat de l'estora. És moment de canviar d'estora si:
- L'estora reté les olors, fins i tot després de netejar-la.
- L'estora és menys gruixuda en certes àrees.
- Presenta ratllades, esquinços o altres senyals de desgast.
- L'estora ha perdut adherència o rellisca.
Practicar amb una estora vella i desgastada pot augmentar el risc de patir una lesió. Per això, és important reemplaçar-la amb regularitat.
Quin tipus d'estora és millor per al ioga regenerador?
Si la teva intenció és reduir el dolor o recuperar-te d'una lesió, una estora més gruixuda t'anirà millor. Opta per una amb un gruix de 6 mm i que sigui prou llarga per a la teva alçada. També t'aniria bé tenir una manta de ioga, un bloc o un coixí per aconseguir amortiment i suport addicionals.