Equipament de ioga imprescindible per a principiants

Les cintes o corretges de ioga tenen una sivella ajustable per ajudar-te a arribar més lluny i millorar la teva flexibilitat i alineació. Per exemple, les corretges són un accessori perfecte per aprofundir la teva postura de la pinça asseguda si no arribes fins als peus. Et pots posar la cinta al voltant dels peus i usar-la per fer un estirament més profund. També són molt útils per obrir les espatlles en cas que no puguis unir les mans darrere de l'esquena. També es poden usar per guanyar estabilitat i equilibri en certes postures, com ara la postura del vaixell.