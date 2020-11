N'hi ha prou amb fer exercicis només amb el pes corporal?

Diguem que una persona de 70 quilos fa tres sèries de 10 esquats amb salt, un exercici de pes corporal que combina dos tipus de beneficis: millorar la força i cremar calories. Potser penses que ha mogut 70 quilos de pes corporal, però en realitat han sigut 2.000.



"Les forces exercides sobre els músculs en saltar i aterrar són increïblement potents", diu Christopher Minson, doctor i professor de Fisiologia Humana i codirector del Laboratori de Fisiologia esportiva i ambiental de la Universitat d'Oregon. De fet, aquesta força és tan potent que només fent exercicis de pes corporal explosius "també ajudaràs els músculs a adaptar-se per aixecar més pes quan tornis al gimnàs", explica.



Els exercicis pliomètrics (és a dir, exercicis de salt amb un ritme ràpid) no són els únics moviments de pes corporal que poden oferir grans beneficis. Un article publicat a la revista American College of Sports Medicine va trobar que l’entrenament d’alta intensitat que només incorpori exercicis de pes corporal pot reduir el greix corporal i millorar la capacitat aeròbica màxima (VO2 mx) i la resistència muscular tant com l'entrenament tradicional del pes o encara més. Un estudi realitzat al The Journal of Strength and Conditioning Research va demostrar que fer flexions pot ser tan eficaç com fer aixecaments de banca per augmentar la força del cos superior i la densitat muscular. A més, un estudi d'investigadors polonesos va descobrir que les dones que només van entrenar amb exercicis de pes corporal durant 10 setmanes van millorar la força muscular i la resistència, així com la flexibilitat (l'autor de l'estudi diu que els resultats haurien de ser similars per als homes).



"A més de tot això, sense material, a la majoria de la gent li resulta més fàcil millorar la seva forma física", ens explica Minson, "la qual cosa pot ajudar-te a aprofitar al màxim cada repetició". Com que no et limiten els pesos, el teu rang de moviment i la teva propiocepció (és a dir, la capacitat de saber on són les extremitats a l'espai) milloren, cosa que et permet moure't ràpidament sense pensar-ho. Aquest avantatge és útil per a qualsevol tipus de moviment, ja sigui al gimnàs, al camp, o fins i tot, per baixar escales



. La conclusió és senzilla: un adult mitjà té prou massa als ossos per posar a prova els seus músculs sense la necessitat d'afegir-hi pes. "També hi ha moltes opcions per augmentar la dificultat dels exercicis de pes corporal per continuar amb la sobrecàrrega progressiva dels músculs", explica Minson. De fet, aquest és el secret per millorar la força i la condició física, ja sigui amb pesos o sense. Continua llegint per obtenir més informació.