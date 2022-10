Quins són els avantatges de saltar a corda cada dia?

Saltar a corda no és només per als més petits. Aquesta activitat és versàtil i sovint s'utilitza com a exercici d'escalfament o, fins i tot, com a part fonamental del mateix entrenament.

Mike Matthews, entrenador personal certificat per la ISSA i autor de "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!", diu que saltar a corda pot incloure's en qualsevol rutina d'entrenament.

"Pots saltar a corda amb un ritme lent i regular si vols utilitzar aquesta activitat com a un exercici de càrdio constant i de baix impacte. Si vols incorporar-la en un entrenament de HIIT, també pots incrementar la intensitat amb tècniques com aixecar els genolls o fer que la corda passi dues vegades per sota dels peus en cada salt". "A més, si no tens molt de temps i necessites un entrenament efectiu que treballi el cos sencer, saltar a corda és una solució excel·lent".

El moviment repetitiu dels salts no només pot augmentar el ritme cardíac, entrenar els músculs dels braços i les cames i cremar calories: també pot oferir una dosi ràpida de felicitat. Si aquesta activitat et sembla divertida, és molt probable que t'acompanyi durant molt de temps. Segons un estudi publicat el 2020 a Frontiers in Psychology, qualsevol forma d'activitat física que et sembli divertida i estimulant et farà entrenar-te més sovint.

A més, saltar a corda pot ser una activitat segura per a persones de qualsevol edat. Segons una metaanàlisi de 2018 feta a partir de 9 estudis publicada a Sports Medicine, fins a 3 sessions d'entrenament de saltar a corda a la setmana (cada sessió va incloure 3 sèries de 10 salts per sèrie, seguida de 60 segons de recuperació) poden millorar la força de persones majors de 50 anys. Tot i això, hem de tenir en compte que els participants d'aquest estudi no tenien cap condició mèdica que reduís el moviment. Consulta al teu metge perquè t'ajudi a decidir si saltar a corda pot ser una activitat efectiva per a les teves necessitats.