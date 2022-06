Com ajuda l'exercici a reduir la pressió sanguínia?

No hi ha dubte que l'activitat física és molt beneficiosa per a la salut en general, ja que ofereix guanys per a la salut cardiovascular, metabòlica i mental. Un dels avantatges més coneguts de l'exercici és la capacitat de reduir la pressió sanguínia i mantenir una pressió saludable és fonamental per viure molts anys.



De fet, com més alta tinguis la pressió, més augmenta el risc d'afeccions, de malalties i, fins i tot, de mortalitat. Tanmateix, al contrari d'altres indicadors visuals com el greix corporal, la pressió sanguínia alta sovint passa desapercebuda. És per això que l'American Heart Association l'anomena "l'assassí silenciós".



D'acord amb el Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, un de cada tres adults estatunidencs té la pressió sanguínia alta. Per sort, podem fer alguna cosa per reduir-la que no té res a veure amb la medicació. Adoptant una rutina d'exercici regular i augmentant l'activitat física fent alguns canvis en el nostre estil de vida, podem disminuir la pressió sanguínia alta. A continuació t'expliquem tot el que cal fer.