5 avantatges d'utilitzar una màquina de rem, segons els experts

Quan vas al gimnàs per entrenar-te, trobes que sempre acabes fent servir les mateixes màquines (com ara la cinta de córrer i l'el·líptica)? T'has preguntat mai en què consisteix un entrenament amb màquina de rem? Tot i que pot semblar-te només una altra màquina entre moltes d'altres, et pot oferir molts beneficis per a la salut.

"El més important que s'ha de tenir en compte és que el rem és un exercici fantàstic, però no consta de moviments naturals com els que fas amb el running o els esquats", diu Amanda Painter Diver, doctora en fisioteràpia, entrenadora de rem i fundadora de The Rowing Doc. "Trigaràs un temps a fer bé l'exercici, però si tens paciència, t'hi acostumes i comences aprenent a fer el moviment, progressaràs molt ràpid".

Si ets principiant, aprendre la forma correcta no és només el primer pas per dominar la màquina, sinó que també et protegirà de possibles contratemps. Per començar, et presentem alguns motius validats per especialistes per provar la màquina de rem, variar l'entrenament i gaudir de grans beneficis per a la salut. Dona-hi un cop d'ull.