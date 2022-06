Postures de ioga per alleujar el dolor lumbar

Per alleujar el dolor lumbar, hi ha algunes postures de ioga que funcionen millor que d'altres. El Dr. Rahul Shah, cirurgià ortopèdic de l'esquena i el coll acreditat, suggereix que triïs postures que ajuden a millorar la flexibilitat dels malucs i l'estabilitat del tors. Diu que l'objectiu és "preparar" els músculs perquè el cap se subjecti sense esforç sobre la pelvis en tots els plans de moviment.



Aquestes postures o àssanes ajuden a millorar la mobilitat i relaxar els músculs de l'esquena i l'àrea dels malucs per alleujar el malestar. No obstant això, fes servir sempre el dolor com a guia. Si alguna postura empitjora la teva condició, no la facis. Si el mal d'esquena es fa crònic, consulta un professional de la salut per obtenir consells personalitzats sobre el millor tractament per a tu.