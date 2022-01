Com l'entrenament de força pot millorar el metabolisme

Pots seguir amb el càrdio per estimular el metabolisme o canviar la composició corporal, ja que és una altra manera de cremar més calories.



Per exemple, una persona de 70 kg crema 102 calories en una sessió de 30 minuts d'entrenament moderat amb pesos. L'ACE, però, afirma que aquesta persona podria cremar 340 calories en una sessió de running de 30 minuts a un ritme de 6 minuts per quilòmetre.



Molts exercicis combinen el càrdio i l'entrenament amb pesos per gaudir dels avantatges de totes dues coses. Per exemple, pots córrer a un ritme moderat durant 50 minuts, tres dies a la setmana i després fer una rutina d'entrenament de cos complet amb pesos els dos o tres dies que no facis càrdio. Aquest programa et permet complir les recomanacions d'activitat física i alhora tenir un o dos dies per descansar.