Els 9 beneficis principals de córrer

Els nou motius principals per començar a córrer
Esports i activitat
Tant si vols millorar el teu estat d'ànim com ampliar el teu cercle social, gaudir de l'aire lliure o participar en la teva primera cursa, el running et pot oferir molts avantatges a més de perdre pes.
No és cap secret que l'exercici et pot fer perdre pes. Tanmateix, amb tants d'entrenaments diferents per provar, la pregunta és: com pots triar la millor opció per a tu? Si vols trobar una activitat senzilla, barata, efectiva i que cremi el greix (si això és el que vols), per què no dones una oportunitat al running?
A continuació, et donem nou motius pels quals córrer pot ser l'exercici ideal per als teus objectius. A més, no et perdis Com pots mantenir un ritme cardíac adequat durant i després de l'exercici.
El running és un esport accessible que pot ser econòmic
Córrer és un dels pocs exercicis per als quals no necessites cap equipament, tret de les sabatilles increïbles que pots provar, és clar. No cal que vagis al gimnàs ni que contractis un entrenador o entrenadora, tot i que pot ser molt útil, i tampoc cal que compris equipament car per entrenar-te.
A més, pots córrer per on vulguis i quan prefereixis. Pots fer running quan estàs de vacances, durant la pausa per dinar, al matí, a la nit o quan vulguis. No pots sortir perquè fa mal temps? Pots pujar i baixar les escales per fer una sessió d'alta intensitat o córrer en una cinta.
El running ajuda a cremar calories
Sabies que no totes les carreres són iguals? De fet, córrer més temps no sempre implica cremar més calories. Fer més quilòmetres tampoc t'assegura desenvolupar més massa muscular magra, que és clau per cremar calories. Alguns estudis fins i tot han demostrat que el running pot ajudar a augmentar el metabolisme basal, és a dir, el nombre de calories que cremes en repòs.
Córrer a intensitats altes, com ara als entrenaments de velocitat per intervals, pot crear un efecte de crema de calories després de fer esport. De fet, l'ideal és combinar carreres més llargues a un ritme constant amb sessions d'entrenament i curses més curtes i ràpides si vols millorar la teva forma física.
El running pot ajudar a reduir el greix abdominal
Els entrenaments de running poden ajudar a reduir el greix visceral, és a dir, el greix emmagatzemat a l'interior de l'abdomen. Tot i que tenir una mica de greix a la panxa és saludable i varia segons l'edat i el sexe, tenir massa greix visceral està relacionat amb l'augment del risc de patir malalties cardiovasculars. Pots fer centenars d'abdominals o planxes durant molts dies, però, encara que guanyar múscul al tors sigui una bona idea per moltes raons, no t'ajudarà necessàriament a desfer-te del greix abdominal.
El running, per contra, és una activitat efectiva per cremar calories i reduir el greix de tot el cos, sobretot de la zona de la panxa. De fet, una ressenya d'estudis publicada el 2013 va concloure que les activitats aeròbiques d'intensitat moderada a alta, com el running, tenen el "màxim potencial" per reduir el greix abdominal.
Els entrenaments de running tenen moltíssimes variacions
Un dels avantatges del running és que és un exercici molt versàtil, perquè pots fer un entrenament diferent cada dia. Hi ha tota mena de carreres, i totes poden tenir un efecte positiu en la teva forma física. Per exemple, si tens menys temps per entrenar-te, fer uns esprints en una pista propera o al teu carrer és una solució efectiva per a la qual no necessites gaire temps. Segons el teu cas, l'exercici amb desnivell és una altra manera de treure el màxim partit a l'entrenament.
Si vols relaxar-te o aclarir la ment, pots sortir a fer una carrera més llarga a un ritme còmode. Tant si t'entrenes per a una cursa com si corres només per gust, pots modificar la teva sessió de running de moltes maneres.
El running pot ajudar a regular la gana
Segurament hauràs sentit a dir que començar un programa d'exercici augmenta la gana o potser ho has experimentat de primera mà. De fet, la ciència ho confirma: alguns estudis demostren que la gana augmenta quan comences un programa de fitnes nou. Així i tot, altres investigacions suggereixen que les hormones de la gana i la ingesta d'aliments poden disminuir després de córrer.
Per exemple, en un estudi amb runners que corrien en cinta en què o bé feien una carrera de 105 minuts o bé feien un període de recuperació, els investigadors van descobrir que els participants tenien nivells més baixos d'hormones de la gana, i menys gana en general, després de fer l'entrenament de running que després del període de recuperació. Un altre estudi que es va fer amb corredors de fons va demostrar que participar en una carrera de 20 km ajuda a reduir els nivells d'hormones de la gana i la ingesta d'aliments en general.
Tanmateix, tingues en compte que, encara que tinguis menys gana, has de proporcionar combustible al cos per facilitar la recuperació dels músculs, mantenir els nivells d'energia i evitar les lesions. Les investigacions han demostrat que la ingesta adient dels tres macronutrients clau, és a dir, els greixos, els hidrats de carboni i les proteïnes, és essencial per reduir el risc de patir lesions. Així que és vital que segueixis menjant encara que tinguis menys gana.
El running pot millorar la qualitat del son
Dormir prou és fonamental per a la salut en general i fins i tot pot ajudar-te a perdre pes. Per exemple, un estudi va demostrar que una bona qualitat del son pot augmentar la possibilitat de perdre pes fins a un 33 %. Tenir un cicle de son-vigília, o ritme circadiari, estable és essencial per dormir bé a la nit, i hi ha investigacions que demostren que fer exercici et pot ajudar a millorar-lo.
Per exemple, si sols córrer als matins, probablement el ritme corporal respondrà millor. Algunes investigacions indiquen que fer una carrera a primera hora del matí de manera regular és ideal per millorar la qualitat del son. I no només al matí, sinó que córrer a qualsevol hora et pot ajudar, sobretot si ho fas de manera rutinària. Fer exercici a la tarda pot ajudar el cos a alliberar melatonina més de pressa per facilitar el son, i fer-ne al vespre pot millorar la qualitat del son si no és massa intens.
El running millora l'estat d'ànim
Córrer pot millorar l'estat d'ànim de moltes maneres. En primer lloc, completar una carrera ofereix una sensació d'autorealització. Tant se val la distància, la velocitat o els quilòmetres: has de sentir orgull per haver fet la carrera.
A més, el running ajuda el cos a alliberar endorfines que milloren l'estat d'ànim. Les endorfines són unes hormones que poden reduir l'impacte del dolor, disminuir l'estrès i augmentar les sensacions de calma i plaer. Són la substància química responsable de l'adrenalina dels corredors, una sensació d'eufòria que apareix després d'una carrera llarga.
El running pot ser una font de suport social
Per a algunes persones, el running és un esport individual. Potser corres per reflexionar sobre les teves coses. No obstant això, si vols perdre pes, trobar algú que corri amb tu o un grup de running pot millorar la teva responsabilitat i proporcionar-te una font de suport per aconseguir-ho. Aquest suport no només augmenta les possibilitats de perdre pes, sinó que també pot afavorir que no tornis a guanyar el que hagis perdut.
El running proporciona molts més avantatges per a la salut
A més de mantenir-te en forma i de millorar la teva salut mental, el running també pot afavorir la salut en general de moltes altres maneres. Fer activitat física de manera regular, com ara córrer, pot tenir diferents beneficis per a la salut, tal com demostren estudis que s'han publicat en l'última dècada. Alguns d'aquests possibles avantatges són els següents:
- Augmenta la longevitat
- Redueix el risc de malalties cardiovasculars
- Disminueix els nivells de pressió sanguínia
- Millora la gestió dels nivells de sucre en sang
- Redueix el risc de deteriorament cognitiu
- Millora la densitat òssia
Recorda que no cal córrer cada dia per poder gaudir d'aquests avantatges. De fet, és millor fer activitats de cross-training els dies de descans, com entrenaments de força o natació, per mantenir el cos equilibrat i sa.
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