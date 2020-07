El cross-training et fa millor runner

Com el cross-training evita les lesions

Primer veurem com pot ajudar-te a evitar les lesions. Tot i que pot no semblar el benefici més atractiu del cross-training, en realitat és la clau per córrer millor. "Això és degut al fet que els músculs, els tendons i els lligaments necessiten temps per obtenir la força necessària per resistir l'impacte repetitiu de les cames sobre l'asfalt", explica Ian Klein, especialista en fisiologia de l'exercici, cross-training i prevenció de lesions a la Universitat d'Ohio. "El cross-training", continua Klein, "proporciona l'estímul de l'impacte del running (bàsicament, l'ajuda que necessita el teu cos per augmentar la força sense sobrecarregar-se ni causar lesions)".



"Pensa en el ciclisme, la natació o la màquina el·líptica. Totes aquestes formes de càrdio poden eliminar la força bruta del running mentre entrenen els músculs per recórrer distàncies més llargues i donar-ho tot sense afegir més risc de lesions", explica Jason Fitzgerald, entrenador certificat per USA Track & Field i creador del programa d'entrenament Strength Running. "Si tenim dos runners, un que corre 65 quilòmetres a la setmana i un altre que fa la mateixa distància i dues hores d'exercici aeròbic, estic segur que el runner que practica cross-training correrà més ràpid", afirma Fitzgerald. "El cross-training gaire és com córrer més quilòmetres".