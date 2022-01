Què és exactament l'eufòria del corredor?

Hi ha diferents exercicis que poden fer que el cos alliberi endorfines, que són la substància química que produeix sensacions com ara la felicitat i el plaer. Poden actuar, fins i tot, com a analgèsic natural, la qual cosa és perfecta per als runners de distàncies llargues i per als que fan carreres exigents.



Al principi, es creia que les endorfines eren la causa principal de l'eufòria del corredor. Se sap que aquests neurotransmissors ajuden a reduir el dolor dels músculs, la qual cosa pot ser un dels efectes de l'eufòria del corredor. Així i tot, investigacions recents mostren que potser no es tracta de la causa.



Actualment, la ciència atribueix aquesta alegria exagerada que proporciona l'eufòria del corredor a un sistema del cos anomenat sistema endocannabinoide, que allibera químics coneguts com a endocannabinoides. A mesura que circulen pel flux sanguini, el cos comença a sentir-se més relaxat i, fins i tot, eufòric. I quan fas exercici, el nivell d'endocannabinoides augmenta.



Les sensacions produïdes per les endorfines i els endocannabinoides són similars, però la diferència més gran és fins a on poden arribar al cos. Les endorfines no poden passar des del torrent sanguini al cervell. Tot i que són microscòpiques, són massa grans per travessar la barrera hematoencefàlica. Però els endocannabinoides sí que ho fan. En altres paraules, els endocannabinoides poden arribar al cervell, mentre que les endorfines no.



La dopamina també té el seu paper



Un altre químic que cal afegir a la mescla de l'eufòria del corredor és la dopamina. Aquest neurotransmissor té fama de ser el químic que ens fa sentir bé. Allibera sensacions de plaer i millora lleugerament l'estat d'ànim, cosa que pot fer-te sentir com si haguessis fet una carrera perfecta.



També es produeixen pics de dopamina quan et passa alguna cosa molt bona. És com un sistema de recompensa del cos. Quan et permets el gust de menjar-te un bon tros de pastís de xocolata o t'enrojoles pels aplaudiments en guanyar un premi a la feina, això que sents és la dopamina.