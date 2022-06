Com pots definir i assolir nous objectius de running amb la Nike Run Club App

L'NRC App organitza reptes setmanals i mensuals per als Members. Hi ha una comunitat de runners a la qual pots unir-te mentre t'esforces per assolir els teus objectius, ja siguin un repte de 5 o 15 km per setmana o un de 100 km.

També pots crear fàcilment un repte personalitzat per a tu i els teus amics fent clic a "Create a Challenge" (Crea un repte) a la pestanya de club de l'aplicació. A continuació, tria la distància i les dades per al repte i convida amics. Pots fer-lo tan desafiador com vulguis i podràs veure el progrés dels teus amics.