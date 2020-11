Els beneficis d'un core fort per al rendiment

Com pots treballar el tors

Potser t'han dit que la millor manera d'enfortir el tors no consisteix a fer abdominals sense parar, ja que, segons Falsone, se solen fer de manera incorrecta. I de fet, encara que es facin adequadament, tampoc no són beneficioses per a la columna vertebral.



Els exercicis de tot el cos, els unilaterals en concret (amb una cama o un braç), són més beneficiosos. "Les gambades, sobretot si aguantes una manuella amb una mà, activen els músculs del tors", afirma Falsone. "Només amb una flexió de bíceps d'un sol braç ja es produeix una certa rotació que el cos ha d'equilibrar". Mira't un programa d'entrenament que inclogui moviments unilaterals freqüents".



A banda d'això, un petit entrenament de tors amb dedicació pot ser realment efectiu. Segons Chaudhari, una bona manera de començar consisteix a treballar el tors durant cinc o 10 minuts tres o cinc dies la setmana. "La majoria de persones no té gaire resistència muscular al tors. És per això que només uns minuts durant molts dies poden ser molt beneficiosos", explica. Si resulta que ja tens prou resistència (enhorabona si és així) o creus que aquests primers minuts se't queden curts, fes-ne el doble.



Comença amb la postura de l'ocell-gos. Col·loca't de quatre grapes i aixeca un braç i la cama oposada de manera que quedin paral·lels al terra. Mantén la posició durant un minut. També pots provar la postura de l'insecte mort: estira't de cara amunt en posició de taula, i estira un braç i la cama oposada fins que quedin estesos sense tocar el terra. A continuació, canvia de costat i continua alternant-los. També pots fer planxes, planxes laterals i rulls de cames amb una pilota d'estabilitat i abdominals amb rodet.



Encara que no vegis resultats immediats en els abdominals, s'haurien de començar a notar ràpidament. Això es traduirà en entrenaments millors i més intensos i en un moviment més còmode.