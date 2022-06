7 avantatges de córrer al matí

Si no ets una persona matinera, llevar-te d'hora per fer exercici pot ser tot un repte. Tanmateix, hi ha coses que pots fer per comprometre't a sortir a córrer al matí. En primer lloc, prepara la roba i les sabatilles de running abans d'anar a dormir. D'aquesta manera, no hauràs de pensar què t'has de posar quan et llevis. Hi ha persones que fins i tot dormen amb la roba de running posada.



També et recomanem que vagis a dormir una mica més aviat per assegurar-te que dorms prou quan comencis a llevar-te més d'hora. Finalment, practica una bona higiene del son. Desactiva les pantalles uns 30 minuts abans d'anar a dormir, evita la ingesta de cafeïna a última hora del dia i fes que l'entorn de descans sigui tan agradable i còmode com sigui possible. Abans que te n'adonis, les carreres matinals passaran a ser un hàbit i formaran part de la teva rutina.