7 avantatges de córrer al matí

Set avantatges de sortir a córrer al matí
Esports i activitat
Anar a córrer ben d'hora al matí no només ajuda a millorar el teu compromís amb l'exercici físic, sinó que també proporciona alguns avantatges sorprenents.
El running ofereix un ampli ventall d'avantatges demostrats per a la salut, com ara la crema de calories, la millora de la capacitat cardiorespiratòria, l'augment de la resistència i l'increment de la salut cardiovascular quan corres.
Què més? La rutina de fúting fins i tot et pot ajudar a viure més temps. De fet, hi ha estudis que suggereixen que els corredors tenen entre un 25 i un 40 % menys de risc de mortalitat prematura i viuen aproximadament tres anys més que les persones que no corren.
Algun cop t'has preguntat si hi ha un moment ideal per córrer? Molta gent corre a la tarda després de treballar perquè s'ho pot compaginar millor. No obstant això, córrer al principi del dia t'ajudarà en molts aspectes. Córrer al matí té molts avantatges. A més, et pot motivar per cordar-te les sabatilles de bon matí i convertir-ho en una rutina.
Set avantatges de córrer al matí
A moltes persones els agrada la pau i tranquil·litat de les carreres matineres. A l'estiu, sortir a córrer abans que les temperatures es disparin també et permetrà entrenar-te amb comoditat. A més, una sessió de running al matí t'ajudarà a començar el dia amb una sensació d'autorealització. Una sessió d'exercici matinera també proporciona altres avantatges als corredors, que t'expliquem a continuació.
1.Millora la preparació per a les curses
Si t'entrenes per participar en una cursa, el millor per triomfar és imitar les condicions del dia de la cursa quan et preparis.
És molt habitual que les curses siguin al matí, sobretot les de llargues distàncies, com la marató o la mitja marató. Com més entrenis el cos per rendir al màxim de bon matí, més fàcil se't farà tenir un bon rendiment el dia de la cursa. Si fas carreres matutines de manera habitual, el cos s'acostumarà a llevar-se d'hora i córrer o fer fúting.
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2.Millora la cura personal
Quan el primer que fas al matí és córrer, dones més importància a la teva salut i el teu benestar. Prioritzar les necessitats és una manera de millorar la cura personal. Segons l'Institut Nacional de Salut Mental dels EUA, la cura personal ajuda a gestionar l'estrès, redueix el risc de patir malalties i augmenta l'energia. Si prioritzes el teu benestar, veuràs que durant el dia tens més capacitat d'ocupar-te d'altres persones del teu entorn, com ara els familiars, els companys de feina i els amics.
3.Ajuda a augmentar la constància i a no deixar-ho
A algunes persones no els costa gens fer una carrera diària, sigui l'hora que sigui. D'altres troben raons per procrastinar o evitar l'entrenament de fúting al llarg de tot el dia.
Tot i que hi ha distraccions que poden dificultar el teu compromís amb el running en qualsevol moment, probablement tindràs més compromisos familiars i altres coses a fer que t'impediran fer esport a mesura que passa el dia. A més, hi ha investigacions que ho demostren.
Un estudi del 2020 publicat a la revista Exercise and Sport Sciences Reviews va descobrir que seguir una rutina d'exercici matinal de manera constant ajuda les persones amb sobrepès a mantenir la constància i a perdre pes.
4.Millora la concentració i la productivitat
Anar a córrer abans de començar la jornada laboral augmenta la probabilitat de rendir millor, ja que t'ajuda a tenir la ment més clara. Els investigadors han descobert que durant les dues hores després de fer exercici tens més probabilitat de millorar les funcions cognitives, com ara la memòria, la resolució de problemes, la flexibilitat cognitiva, la fluïdesa verbal, la presa de decisions i el control inhibidor. L'exercici també et pot ajudar a mantenir els nivells d'atenció quan tens cansament. A més, hi ha estudis que demostren que combinar l'exercici matinal amb l'esmorzar ajuda els adolescents a tenir un rendiment millor en els exàmens.
5.Ajuda a millorar la qualitat del son
Els entrenaments al matí afavoreixen la qualitat del son més que no pas els que es fan a la tarda o al vespre. De fet, els autors d'un estudi del 2014 publicat a la revista Vascular Health and Risk Management van descobrir que les primeres hores del matí són el moment en què més avantatges s'obtenen de l'exercici aeròbic.
Hi ha més estudis que recolzen aquests descobriments. Un estudi en adults d'edat avançada publicat a Sleep Medicine va demostrar que els entrenaments matinals poden ser especialment útils per a les persones que tenen dificultats per adormir-se. A més, un altre estudi va suggerir que els entrenaments vespertins intensos (que es facin una hora abans d'anar a dormir) poden dificultar el son.
6.Pot ajudar a regular els nivells de pressió sanguínia
Alguns estudis suggereixen que una sessió d'exercici matinal pot ajudar les persones a regular la hipertensió (pressió sanguínia alta). Per exemple, els autors de l'estudi del 2014 publicat a Vascular Health and Risk Management que hem esmentat abans van investigar específicament persones diagnosticades amb prehipertensió. Van descobrir que la millora del son de les persones que feien exercici al matí les ajudava a disminuir la pressió sanguínia a la nit, cosa que, segons els investigadors, afavoreix un procés fisiològic regenerador.
7.Ajuda a controlar el pes
Córrer o fer fúting en qualsevol moment del dia pot ajudar a cremar calories, reduir el greix corporal, afavorir la pèrdua de pes i millorar la composició corporal. Segons l'American Council on Exercise, una persona de 70 kg crema unes 362 calories en una carrera de 40 minuts a un ritme de 7:30 minuts per quilòmetre. Si la mateixa persona corre a un ritme de 5:15 minuts per quilòmetre, cremaria 521 calories, i a un ritme de 3:45 minuts per quilòmetre en cremaria 725. Si el combines amb una dieta nutritiva i controles les calories que ingereixes, un programa de fúting et pot ajudar a aconseguir i mantenir un pes saludable.
A més, l'exercici matinal pot proporcionar altres avantatges. Segons un estudi del 2016 publicat a la revista Journal of Nutrition and Metabolism, córrer al matí després del dejú nocturn pot augmentar l'oxidació de greix durant l'exercici i et pot ajudar a disminuir la ingesta de menjar durant les 24 hores posteriors a l'exercici.
Preguntes freqüents sobre les carreres matinals
Córrer al matí té algun inconvenient?
Tot i que una carrera matinal et pot preparar per a l'èxit en molts aspectes, també té alguns inconvenients que has de tenir en compte. En primer lloc, si surts a córrer molt aviat, potser encara no s'haurà fet de dia. Posa't equipament amb elements reflectors perquè els cotxes, els ciclistes i la resta de vehicles et vegin.
A més, quan corres a primera hora del matí, al cos li costa més activar-se per fer l'activitat diària. Si corres abans d'esmorzar pots tenir gana, i un entrenament de running o fúting vigorós et pot provocar fatiga a la tarda.
He de menjar abans de córrer al matí?
Els experts sovint recomanen que prenguis un petit snack que contingui carbohidrats fàcils de digerir abans de sortir a córrer, com ara cereals, farinetes de civada o un plàtan. No obstant això, has de tenir en compte la tolerància personal. Prova de menjar diferents snacks (o no mengis res) per veure què et va millor.
Com puc córrer al matí si no m'agrada llevar-me d'hora?
Si no ets una persona matinera, llevar-te d'hora per fer exercici pot ser tot un repte. Tanmateix, hi ha coses que pots fer per comprometre't a sortir a córrer al matí. En primer lloc, prepara la roba i les sabatilles de running abans d'anar a dormir. D'aquesta manera, no hauràs de pensar què t'has de posar quan et llevis. Hi ha persones que fins i tot dormen amb la roba de running posada.
També et recomanem que vagis a dormir una mica més aviat per assegurar-te que dorms prou quan comencis a llevar-te més d'hora. Finalment, practica una bona higiene del son. Desactiva les pantalles uns 30 minuts abans d'anar a dormir, evita la ingesta de cafeïna a última hora del dia i fes que l'entorn de descans sigui tan agradable i còmode com sigui possible. Abans que te n'adonis, les carreres matinals passaran a ser un hàbit i formaran part de la teva rutina.