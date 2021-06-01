¿Puedes ponerte en forma solo con ejercicios con peso corporal?

Pongamos que una persona de 70 kg hace tres series de 10 saltos con sentadilla, un ejercicio de peso corporal doble que desarrolla la fuerza y quema calorías. Se podría pensar que ha levantado 70 kg, pero en realidad, han sido 2100 kg.



"La fuerza que soportan los músculos cuando saltamos y aterrizamos son enormes", afirma Christopher Minson, profesor de fisiología humana y codirector del Exercise and Environmental Physiology Lab de la Universidad de Oregón. Tan altas, de hecho, que solo haciendo ejercicios explosivos con peso corporal ayudas a los músculos a adaptarse para levantar más peso cuando vuelves al gimnasio.



Los ejercicios pliométricos o de saltos rápidos no son los únicos que pueden ofrecer grandes beneficios. Un artículo publicado en la revista del American College of Sports Medicine expone que el entrenamiento de alta intensidad solo con peso corporal puede reducir grasa corporal y aumentar el VO2 máx. (una medida de la capacidad aeróbica) y la resistencia muscular tanto como el entrenamiento con pesas tradicional, o incluso más. Otro estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research demuestra que hacer flexiones puede ser tan eficaz como hacer press de banca para aumentar la fuerza y la densidad muscular de la parte superior del cuerpo. Y un ensayo realizado por investigadores polacos descubrió que las mujeres que hicieron levantamiento de pesas durante 10 semanas mejoraron la fuerza y la resistencia de los músculos, así como la flexibilidad (el autor del estudio afirma que los resultados deben ser similares en los hombres).



Además, sin equipamiento, a la mayoría de la gente le resulta más fácil mejorar su forma, afirma Minson, lo que puede ayudar a sacar el máximo partido de cada repetición. Y como no estás acarreando peso, tu rango de movimiento y tu propiocepción (saber dónde están las extremidades en el espacio) tienden a mejorar, lo que te permite moverte rápidamente sin pensarlo demasiado. Esto es útil para cualquier tipo de movimiento, ya sea en el gimnasio, en el terreno de juego o incluso bajando las escaleras.



En resumen: un adulto promedio tiene suficiente masa como para ejercitar los músculos sin añadir peso. "También se puede aumentar la dificultad de los ejercicios con peso corporal para ir aumentando progresivamente la carga en los músculos", afirma Minson. De hecho, ese es el secreto para fortalecerse y ponerse en forma, con pesas o sin ellas. Sigue leyendo para aprender cómo.