Nueve ventajas del yoga con calor para tener un cuerpo y una mente más sanos

Por qué es importante: todas las prácticas que implican movimiento puede tener un efecto sobre el estado de ánimo y la salud mental, y el "hot yoga" no es una excepción, ya que ofrece apoyo emocional.

Hacer ejercicios suaves y basados en la respiración, como es el yoga, no solo puede contribuir físicamente a la salud pulmonar, sino que también puede ayudar con el estrés y la ansiedad.

Tanto el yoga como la meditación pueden ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, según Harvard Health. En parte, eso puede deberse a que el yoga fortalece el cerebro de formas clave que benefician la memoria, la atención, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje; básicamente, hace que tu cerebro funcione de manera más eficiente en todos los sentidos, incluido el procesamiento emocional.

Según un estudio de agosto de 2019 del Journal of Alternative and Complementary and Medicine, un curso de ocho semanas de Hot Yoga redujo los síntomas de la depresión, incluida la mala calidad de vida y el deterioro cognitivo, en mujeres de mediana edad.

Incluso quienes padecen un trastorno depresivo mayor pueden notar cierto alivio. Una revisión de la investigación de marzo de 2023 enFrontiers in Psychiatry descubrió que, en comparación con un grupo de control, aquellos que practicaron yoga notaron una mejora de los síntomas depresivos.