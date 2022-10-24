La mejor esterilla de entrenamiento Nike que ya puedes comprar

Guía de compra

Entre otras cosas, las esterillas de entrenamiento protegen las articulaciones y ofrecen una superficie firme sobre la que moverse.

Última actualización: 24 de octubre de 2022
2 min de lectura
La mejor esterilla Nike para entrenar que ya puedes comprar

Las mismas características que hacen de la esterilla Nike Mastery la mejor esterilla de yoga de Nike también son ideales para otro tipo de ejercicios. Esta esterilla ofrece una superficie antideslizante y alivia la presión de las articulaciones, entre otras ventajas.

Descubre qué hace de la esterilla Nike Mastery la mejor opción para tus entrenamientos.

Más acolchado

La esterilla Nike Mastery tiene un acolchado de 5 milímetros y solo pesa 1,6 kg, por lo que apenas ocupa espacio en la bolsa de deporte. Además, es más larga que la esterilla de yoga promedio, ya que mide 2 metros de largo.

Más tracción

La esterilla Mastery está hecha de goma natural y elastómero termoplástico (TPE) para resistir los movimientos más intensos. Su superficie adherente evita que los pies y las manos se deslicen durante las sesiones.

Además, esta esterilla usa una tecnología que la mantiene fresca al tacto, para que puedas hacer cada flexión, zancada inversa o puente de glúteos con total comodidad.

Compra la esterilla Nike Mastery aquí

Texto: Greg Presto

Preguntas más frecuentes

¿Qué grosor debería tener mi esterilla de entrenamiento?

Las esterillas de entrenamiento pueden ser finas (entre 2 y 3 milímetros) o gruesas (6 milímetros o más). Las esterillas de grosor medio se adaptan a la mayoría de entrenamientos. El diseño acolchado protege las articulaciones, y la superficie antideslizante mantiene la estabilidad. Apuesta por un grosor de 4 o 5 milímetros.

¿Cómo debo cuidar de mi esterilla de entrenamiento para que dure?

Después de entrenar, limpia la esterilla con un trapo limpio. Si puedes, deja que se seque antes de enrollarla. Así, evitarás que acumule humedad y pueda oler mal. De vez en cuando, límpiala pulverizándola con una mezcla de agua y jabón suave.

¿Cuál es el mejor método para limpiar una esterilla de entrenamiento?

Diluye unas cuantas gotas de jabón suave en agua. Llena un pulverizador con la mezcla y rocía la esterilla. Después, pásale un trapo limpio y deja que se seque completamente antes de enrollarla.

Publicación original: 24 de octubre de 2022

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