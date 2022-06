Yoga durante el embarazo: qué se debe hacer y qué no

Tanto si quieres practicar yoga vinyasa o hatha como yoga prenatal, tu médico tiene que darte el visto bueno antes de empezar cualquier nueva rutina de entrenamiento. Incluso si antes ya practicabas yoga de forma habitual, es buena idea preguntar, sobre todo si sufres complicaciones.



Durante el embarazo no se suele recomendar el hot yoga, que se practica en una habitación entre 32 y 38 grados, porque puede aumentar la temperatura corporal y ser una molestia para tu bebé. Sin embargo, hay investigaciones recientes que sugieren que podría ser seguro si no hay complicaciones y si se ha practicado hot yoga anteriormente, según el American Council on Exercise.



"Siempre les digo a las mujeres que consulten a su médico", afirma Love. "Les recomiendo a las mujeres que practican hot yoga durante el embarazo que beban más agua y que recuerden que al bebé le cuesta más enfriarse que a ellas. Se trata de tener claros los límites y cuándo se debe parar".



Kristoffer recomienda olvidarse totalmente del hot yoga en el embarazo y limitarse al yoga prenatal. "Lo mejor es una clase prenatal, porque hay personas que enseñan yoga que no saben cómo adecuarlo al embarazo", nos cuenta. "Si acabas de empezar en el yoga, echa un vistazo a los distintos tipos de clases del estudio. Cada uno define las sesiones a su manera, pero busca palabras como 'suave' y 'movimientos lentos' en la descripción".