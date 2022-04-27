Yoga durante el embarazo: qué se debe hacer y qué no

Durante esta etapa, el cuerpo experimenta muchos cambios que se reflejan en la postura y dan lugar a dolores y malestares nuevos.



Por ejemplo, el dolor lumbar es frecuente en el embarazo, sobre todo cuando la barriga empieza a crecer y el peso se va hacia delante. Puede dar lugar a una sobrecarga de los músculos de la zona lumbar, por lo que es posible que sientas dolor por arquear la espalda, según Love, pero practicar yoga puede ayudar a prevenir estos desequilibrios, ya que fortalece el torso. Además, determinadas posturas masajean la zona lumbar para reducir la incomodidad.



El yoga también ayuda a disminuir la hinchazón durante el embarazo porque facilita una buena circulación, según Kristoffer. Algunas posturas pueden mejorar la circulación de la sangre en brazos, manos, piernas y pies, que son zonas en las que suele darse.



"El estrés también es perjudicial para la madre y el bebé, pero el yoga te lleva al momento presente y une la mente a la respiración, y la respiración al movimiento", dice Kristoffer. "También sirve para dedicar un rato a conectar con tu bebé cuando tienes la agenda apretada".



Hay muchos estilos de yoga a tu disposición durante el embarazo, así que tienes más opciones aparte del prenatal. Y, mientras descubres cuál se adapta mejor a ti, te podría interesar la ropa de yoga premamá que aporta sujeción y comodidad para que nada limite tus movimientos de una postura a otra. Te indicamos algunas precauciones que deberás tener en cuenta antes de empezar una rutina de yoga durante el embarazo, incluso si ya lo practicas habitualmente.