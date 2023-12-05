Cómo limpiar una esterilla de yoga en 7 rápidos pasos

Desenrollar una esterilla de yoga limpia puede marcar el comienzo de una práctica que te hará rejuvenecer. Limpiar tu esterilla de forma adecuada y con frecuencia ayuda a que dure más y evita que se acumule la suciedad. Limpiar correctamente la esterilla de yoga solo te llevará unos minutos y lo único que necesitas son productos de limpieza que seguramente ya tengas por casa.

Tras tu próxima savasana, limpia bien tu esterilla para que dure más tiempo y se mantenga como nueva.

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