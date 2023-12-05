Cómo limpiar una esterilla de yoga en 7 rápidos pasos

Cómo limpiar una esterilla de yoga en 7 sencillos pasos
Cuidado del producto
Limpiar correctamente la esterilla de yoga solo te llevará unos minutos y lo único que necesitas son productos de limpieza que seguramente ya tengas por casa.
Suministros
- Lavavajillas suave
- Agua caliente
Herramientas
- Pulverizador (opcional)
- Paño
Desenrollar una esterilla de yoga limpia puede marcar el comienzo de una práctica que te hará rejuvenecer. Limpiar tu esterilla de forma adecuada y con frecuencia ayuda a que dure más y evita que se acumule la suciedad. Limpiar correctamente la esterilla de yoga solo te llevará unos minutos y lo único que necesitas son productos de limpieza que seguramente ya tengas por casa.
Tras tu próxima savasana, limpia bien tu esterilla para que dure más tiempo y se mantenga como nueva.
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Cómo limpiar una esterilla de yoga
1.Comprueba las instrucciones de cuidado
Cuando compres o consigas una esterilla de yoga nueva, comprueba las instrucciones de cuidado de la etiqueta. Puede que te sorprenda, pero muchas técnicas de lavado, como meter productos de goma en la lavadora o usar sustancias químicas fuertes como lejía o alcohol, no son adecuadas para una esterilla de yoga.
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2.Utiliza agua caliente y un lavavajillas suave
Crea tu propio jabón para esterillas mezclando agua caliente y entre dos y cuatro gotas de lavavajillas suave. Puedes preparar la mezcla en un cuenco o, si lo tienes, en un pulverizador. El lavavajillas suave sirve para limpiar las grasas naturales y la suciedad sin estropear la esterilla, a diferencia de lo que harían el alcohol, la lejía o incluso el vinagre.
3.Aplica la solución de limpieza a la esterilla
Tanto si vas a usar un pulverizador como si prefieres usar un paño húmedo mojado en agua con jabón, evita aplicar mucha cantidad de producto a la esterilla. Usar demasiada agua puede hacer que la esterilla la absorba, cosa que aumenta el riesgo de que salgan moho y hongos. Basta con aplicar un poco de la mezcla.
4.Usa un paño suave para frotar
Limpia la esterilla entera con movimientos circulares usando un paño suave. Céntrate sobre todo en las zonas en las que más sueles colocar las manos y los pies. Para mantener la esterilla limpia al enrollarla, frota ambos lados. Eso sí, no la enrolles todavía.
5.Elimina los restos de jabón
Aclara el paño que hayas usado para quitarle el jabón y vuelve a pasarlo por la esterilla. La idea es quitar cualquier residuo de jabón que pueda hacer que la esterilla resbale o esté pegajosa la próxima vez que la utilices.
6.Cuelga la esterilla para que se seque
Deja la esterilla en una zona con buena ventilación para que se seque por completo antes de enrollarla. Puedes colgarla al aire libre, siempre y cuando no le dé el sol directamente.
7.Guarda la esterilla de forma adecuada
No enrolles tu esterilla de yoga hasta que esté totalmente seca. Enrollarla con el lado que da al suelo hacia dentro hará que la esterilla esté plana la próxima vez que la uses. Guárdala en un lugar apartado de la luz del sol y en una zona que no supere los 50 grados.
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Preguntas más frecuentes
¿Cada cuánto tiempo hay que lavar las esterillas de yoga?
Para que tu esterilla esté en las mejores condiciones, lávala tras cada uso, sobre todo después de practicar ejercicio intenso que te haya hecho sudar, como hot yoga o entrenamientos de intervalos de alta intensidad.
¿Cuál es la mejor solución de limpieza para una esterilla de yoga?
Usa agua caliente y unas gotas de lavavajillas suave para limpiar tu esterilla de yoga. Otros productos de limpieza, como la lejía o el alcohol, pueden estropear la esterilla con el tiempo.
¿Puedo meter mi esterilla de yoga en la lavadora?
No metas tu esterilla de yoga Nike en la lavadora ni la sumerjas en agua. En vez de eso, pon una mezcla de lavavajillas suave y agua caliente en un pulverizador o en un bol para mojar un paño suave y frotar con cuidado la esterilla.
¿Cómo puedo limpiar mi esterilla de yoga rápidamente?
Si quieres darle un lavado rápido a la esterilla al acabar una clase de yoga, lleva el pulverizador con la mezcla que has preparado en tu bolsa del gimnasio. Rocía tu esterilla de yoga con un pulverizador pequeño relleno de agua y con unas gotas de lavavajillas suave. Después, repásala con una toalla. Cuando llegues a casa, recuerda desenrollar tu esterilla para que se seque completamente.
Texto: Jessica Murri