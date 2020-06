Corre mejor sin correr

2. Ten un registro de running

No se trata de apuntar tus kilómetros en una aplicación, sino más bien de escribir un diario. "Un registro de running te permite sentarte y describir tu experiencia y lo que has aprendido en cada carrera", afirma Bennett. "Lo importante no son las cifras, sino plasmar tu historia con el running".



Plantéatelo así: si sales a correr 8 km y no estás satisfecho con tu rendimiento, puedes retroceder unas cuantas semanas en el registro y darte cuenta de que antes nunca pasabas de los 4 km. Aunque hoy no haya sido tu mejor día, has duplicado tu distancia y seguramente también hayas mejorado tu velocidad y tu actitud. Esa gran motivación emocional no se consigue consultando los datos de una aplicación de fitness.



3. Cambia el chip

La vida puede interponerse en tus objetivos como runner. Pero cuando te fustigas por no haber querido o podido salir a correr, no te estás acercando a tus objetivos. En vez de eso, reconoce que a veces surgen imprevistos y habla contigo mismo como si fueras un compañero de equipo o un ser querido.



"Cada vez que salgas a correr, pasa el primer minuto de la carrera recordándote que eres lo más", recomienda Bennett. "Da igual que la época sea buena o mala: nunca es fácil decidirse a salir a correr". Desarrollar una voz interior positiva es algo que hay que aprender y practicar siempre, no solo mientras corres. Esa mentalidad más fuerte te acompañará en todas tus carreras presentes y futuras.