Cómo aumentar tu resistencia con un entrenamiento de superseries

Las series descendentes consisten en hacer el mismo ejercicio en dos series seguidas. La única diferencia entre las series de esta técnica de entrenamiento es que se disminuye el peso. Quizás te suenen frases como "haz tantas repeticiones como puedas" o "repite el ejercicio hasta que no puedas más".



Al agotar tu energía durante la primera serie, bajas el peso para poder rendir mejor durante más tiempo. Esta es una forma increíble de aumentar la capacidad de resistencia.



En el culturismo, las descendentes son, sin duda, el tipo de superserie más habitual. Se mencionaron por primera vez en la revista de culturismo Body Culture en los años 40.



Un estudio publicado en 2018 en la revista Journal of Sports Medicine and Physical Fitness analizó la eficacia de las series descendentes para el crecimiento muscular. Se dividió a los sujetos en dos grupos, que realizaron series descendentes de ejercicios de tríceps o series convencionales.



Al cabo de seis semanas se comprobó que los dos grupos habían aumentado el tamaño y la fuerza de los tríceps, pero los resultados del grupo de series descendentes eran ligeramente mejores, aunque no significativos estadísticamente. No obstante, la ventaja es significativa si tenemos en cuenta que los entrenamientos de series descendentes implican entrenar durante menos tiempo.