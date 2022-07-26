Los mejores ejercicios de espalda con peso corporal según los entrenadores

¿Quieres fortalecer los músculos de la espalda? Hay un montón de ejercicios de espalda con el peso del cuerpo que puedes hacer sin tener que pisar un gimnasio o utilizar equipo deportivo.

Como su nombre indica, "los ejercicios de espalda con el peso del cuerpo son una modalidad de entrenamiento de fuerza que utiliza el propio peso de la persona como resistencia contra la gravedad", explica el entrenador personal certificado por la NASM Danny Saltos.

Los beneficios de tener una espalda fuerte son muchos, incluyendo la mejora de la fuerza general del cuerpo, la postura y el equilibrio, afirmó Vanessa Liu, entrenadora personal certificada por la NASM y nutricionista certificada por Precision Nutrition. "Una espalda fuerte ayuda a estabilizar la columna vertebral y a reducir el riesgo de lesiones".

En otras palabras, fortalecer la espalda es crucial para combatir el síndrome cruzado superior, una afección común que, según Saltos, se produce como resultado de nuestros hábitos de vida modernos, como sentarse frente al ordenador durante demasiado tiempo y mirar hacia abajo cuando usamos nuestros teléfonos.

“El síndrome cruzado superior, en el que los músculos de la parte superior de la espalda, el cuello y los hombros se alargan y se debilitan mientras los músculos del pecho y los hombros se acortan y se tensan, es consecuencia de esta mala postura habitual,” explica. “Creando así un tira y afloja entre la parte delantera y la trasera del cuerpo.”

Los entrenadores comparten a continuación sus ejercicios favoritos de espalda con el peso del cuerpo para ayudar a remediar este desequilibrio tan común.