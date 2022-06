Pantalones cortos para correr con bolsillo para el teléfono: por qué son tan prácticos

No lleves el teléfono en la mano

Aunque pueda parecer la opción más práctica para tenerlo siempre cerca, llevar el móvil en la mano mientras corres no es lo ideal. En primer lugar, porque hace que una mano pese más que la otra, lo que puede causar inestabilidad al correr. Cuando mueves los brazos en cada pisada, el lado de la mano en la que no llevas el teléfono tiende a compensar al otro que sujeta más peso, de manera que, con el tiempo, algunos músculos se ejercitan más que otros. Puede que no seas consciente en ese preciso momento del esfuerzo que supone llevar el teléfono en la mano y quizás empieces a notar el impacto, sobre todo si corres a diario.



Otra razón para no llevar el teléfono en la mano mientras corres es que puede distraerte. Mover la vista hacia abajo para mirar al teléfono mientras corres puede hacer que te tropieces o caigas si das un paso en falso y pierdes el equilibrio. Seguro que no quieres hacerte daño ni estropear tu teléfono. Presta especial atención para guardar el móvil en un lugar seguro.