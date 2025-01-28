Pantalones cortos para correr con bolsillo para el teléfono: por qué son tan prácticos

Un tejido elástico que te ofrezca una gran amplitud de movimiento, como Nike Dri-FIT

Un material transpirable, con capilarización del sudor y de secado rápido

Cierta compresión para mantener la prenda en su sitio

Protección

El principal aspecto que cualquier runner debe tener en cuenta a la hora de comprar un pantalón corto o un pantalón de running con un bolsillo para el teléfono es la calidad de los pantalones en sí. Como parte de tu equipación de running, lo más importante es que ofrezcan un buen rendimiento de cara al entrenamiento. Que tengan espacio para el teléfono es maravilloso, pero si el material no es transpirable o si el ajuste no es el adecuado, ¿de qué te sirven?Cuando acotes la lista de pantalones cortos o pantalones de running con bolsillo que más te gustan, como runner, deberías buscar las siguientes características:

Seguro que tienes preferencias con respecto a la longitud y el ajuste, y debes tenerlas en cuenta a la hora de elegir la parte de abajo perfecta para correr en lugar de dar prioridad al bolsillo. El ajuste del pantalón corto o largo es lo más importante, no la ubicación exacta del bolsillo, aunque debes fijarte en que tenga el tamaño adecuado para tu teléfono.