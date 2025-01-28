Pantalones cortos para correr con bolsillo para el teléfono: por qué son tan prácticos

Por qué necesitas un pantalón corto de running con un bolsillo para el teléfono
Guía de compra
Si quieres escuchar música o podcasts, llevar un seguimiento de tus rutas o llamar a colegas durante una sesión de running, necesitas tu accesorio de fitness preferido: el teléfono. Descubre cómo llevarlo de forma segura mientras corres.
Si necesitas un estímulo adicional en tus rutinas de running, debes saber que una forma de aumentar tus niveles de motivación es correr escuchando una playlist, un podcast o una guía de running de la Nike Run Club App que te inspire. Para ello, necesitarás tener el teléfono durante el entrenamiento.
Llevarlo en la mano mientras corres puede ser incómodo y, además, existe el riesgo de que tropieces y se rompa o de que se caiga al suelo si las manos te sudan demasiado. Para evitar tenerlo en la mano, te recomendamos que decidas bien cuál será tu equipación de running que te permita llevar el teléfono de forma segura. Al fin y al cabo, seguro que dedicas tiempo a decidir las zapatillas de running adecuadas, la equipación y otros básicos para enfrentarte a cualquier condición meteorológica. Por ello, recuerda también contar con un lugar seguro para llevar el teléfono mientras corres.
Echa un vistazo a algunos de los pantalones largos y cortos Nike con bolsillos para el teléfono más populares.
¿Por qué correr con el teléfono?
Cómo puedes llevar el teléfono mientras corres
- Utiliza un pantalón corto o un pantalón de running con bolsillos para el teléfono. Nike tiene pantalones cortos de running con bolsillos disponibles en varios diseños y tallas. Los modelos con bolsillos tradicionales con cremallera o con un bolsillo lateral profundo tienen el tamaño perfecto para guardar dentro el teléfono. También existen pantalones cortos transpirables con un bolsillo en la cintura interior e incluso con un bolsillo trasero para guardar tus cosas de forma segura. Cualquiera de estas opciones puede servirte para llevar el teléfono con seguridad mientras corres.
- Llévalo en el brazo. Una gran cantidad de runners opta por utilizar un brazalete especial para el teléfono con un bolsillo específico en el que guardarlo. Si no te importa añadir un accesorio más a tu equipación de running, esta podría ser la opción perfecta para ti.
- Metételo en el sujetador deportivo. Aunque este sea un método seguro, puede que no sea del todo cómodo, dependiendo de cómo se ajuste el sujetador deportivo. Además, después de calentar y rendir al máximo, sin duda que el teléfono estará en contacto con el sudor.
- Llévalo en la mano con una correa. Una funda antideslizante para el teléfono con una correa ajustable te permite llevar el teléfono en la mano sin sujetarlo directamente con ella. De esta forma, la mano no se te cansará tan pronto como si lo llevaras sin la correa. Sin embargo, sujetarás parte del peso mientras corres.
También hay chalecos, cinturones y mochilas que sirven para llevar el teléfono, pero el nivel de comodidad con estas opciones puede variar de cara al running. Por su parte, añadir otra capa a tu equipación de running podría reducir la amplitud de movimiento. Es posible que acabes comprando un montón de accesorios para llevar el teléfono y los devuelvas porque te parecen demasiado grandes o incómodos para llevarlos mientras corres. Para evitar esta situación, utiliza lo que ya tienes: por ejemplo, un pantalón corto de running (o un pantalón largo, unas mallas o unos leggings) con un bolsillo incorporado.
No lleves el teléfono en la mano
Otra razón para no llevar el teléfono en la mano mientras corres es que puede distraerte. Mover la vista hacia abajo para mirar al teléfono mientras corres puede hacer que te tropieces o caigas si das un paso en falso y pierdes el equilibrio. Seguro que no quieres hacerte daño ni estropear el teléfono. Presta especial atención a la hora de buscar un lugar seguro donde guardar el móvil.
Los bolsillos son ideales para guardar el teléfono de forma segura
Las mejores partes de abajo de running con un bolsillo para el teléfono
Cuando acotes la lista de pantalones cortos o pantalones de running con bolsillo que más te gustan, como runner, deberías buscar las siguientes características:
- Un tejido elástico que te ofrezca una gran amplitud de movimiento, como Nike Dri-FIT
- Un material transpirable, con capilarización del sudor y de secado rápido
- Cierta compresión para mantener la prenda en su sitio
- Protección
Seguro que tienes preferencias con respecto a la longitud y el ajuste, y debes tenerlas en cuenta a la hora de elegir la parte de abajo perfecta para correr en lugar de dar prioridad al bolsillo. El ajuste del pantalón corto o largo es lo más importante, no la ubicación exacta del bolsillo, aunque debes fijarte en que tenga el tamaño adecuado para tu teléfono.
¿Con o sin cremallera?
A veces, los pantalones cortos de running tienen varios bolsillos de los que, al menos, uno tiene cremallera. Este no siempre tiene el espacio necesario para guardar el teléfono. Si es demasiado pequeño, lo mejor es que guardes en él otros objetos de valor que lleves en tus sesiones. También puedes guardar las llaves, el dinero o una tarjeta de crédito, y un documento de identidad en el bolsillo para el teléfono. La cremallera es un elemento muy práctico de cualquier pantalón corto de running, pero no siempre es necesaria para guardar el móvil de forma segura. Elige la opción ideal para ti.