Cómo lavar una botella de agua
Cuidado del producto
Una botella de agua reutilizable sin lavar es el caldo de cultivo ideal para bacterias, virus y moho. Te explicamos cómo lavarla.
Suministros
- Lavaplatos
- Paño seco o papel de cocina
- Bastoncillo de algodón
- Vinagre blanco destilado
- Lejía
- Bicarbonato sódico
- Pastillas limpiadoras para botellas
Herramientas
- Cepillo para botellas o esponja limpia
- Escobilla para tubos o cepillo para pajitas
En un entrenamiento intenso, tu botella de agua es tu mejor aliada. Cada sorbo no solo te aporta la hidratación que tu cuerpo necesita, también te refresca para que sigas dándolo todo. Aunque solo las rellenes de agua, las botellas reutilizables de plástico sin bisfenol A (BPA) o de acero inoxidable no son inmunes a los gérmenes.
Un estudio del Journal of Exercise Physiology Online demostró que las botellas de agua del 83 % de las personas que iban al gimnasio contenían bacterias como estafilococos o E. coli. Por el contrario, las botellas sin usar del grupo de control no estaban contaminadas.
Aunque es bastante desagradable, no implica que debas pasarte a las botellas de agua desechables, solo tienes que lavarla todos los días para mantener la higiene. Pero si llevas un tiempo sin hacerlo, es posible que tengas que empezar por una desinfección a fondo. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.
Cómo lavar tu botella de agua en el lavavajillas
Muchas botellas de plástico y de metal se pueden meter en el lavavajillas. Comprueba las instrucciones de cuidado y, si la tuya es apta para ello, sigue los siguientes pasos:
- Mete la botella y el tapón en la cesta superior del lavavajillas y pon un programa de agua caliente.
- Comprueba también que la botella se seca completamente, porque, si queda algo de humedad, pueden aparecer bacterias.
Cómo lavar tu botella de agua a mano
Si tu botella debe lavarse a mano, como las de acero inoxidable con aislamiento, tienes que hacer lo siguiente:
- Echa un poco de jabón lavaplatos en la botella y llénala de agua caliente.
- Usa un cepillo para botellas o una esponja limpia para limpiar el interior y la parte exterior de la boca de la botella.
- Aclara hasta que no haya jabón.
- Sécala con un paño limpio o con papel de cocina.
Cómo limpiar el tapón y la pajita de una botella de agua
Hay dos formas de limpiar el tapón y la pajita:
- Si se pueden lavar a máquina, separa todas las piezas del tapón y mételas en el lavavajillas.
- Si no se pueden meter en el lavavajillas, lava a mano cada parte con detergente lavavajillas y agua caliente. Si tu botella de agua tiene una válvula de plástico, límpiala por dentro con un bastoncillo de algodón empapado en agua caliente con jabón. A continuación, deja que se seque antes de volver a unir las piezas. Si vas a lavar la tapa de una taza portátil, quita el aislante de goma antes de hacerlo.
Las botellas o los vasos con pajita reutilizable también necesitan un poco más de cuidado.
- Primero, enjuaga la pajita con agua caliente.
- Pon un poco de jabón en una escobilla para tubos o en un cepillo para pajitas para limpiarla por dentro.
- Si el jabón no elimina el mal olor de la pajita, echa un poco de bicarbonato sódico.
Cómo desinfectar a fondo tu botella de agua
Si tu botella de agua ya tiene un poco de moho o si no la has lavado todos los días, es posible que tengas que desinfectarla bien antes de volver a usarla. Hay varias formas de hacerlo:
1.Con vinagre blanco destilado
- Llena la mitad de la botella de vinagre y la otra mitad de agua fría.
- Pon el tapón y agítala un poco.
- Deja la botella cerrada una noche.
- Al día siguiente, lávala con agua y jabón para eliminar el sabor a vinagre.
2.Con lejía y bicarbonato sódico
Este es el mejor método para eliminar el moho y los hongos:
- Echa una cucharadita de lejía y otra de bicarbonato en la botella de agua y llénala de agua fría.
- Frota el tapón con una mezcla de una cucharadita de lejía y otra de bicarbonato utilizando un cepillo para botellas o una esponja limpia.
- Ponle el tapón, agítala un poco y déjala así toda la noche.
- Enjuágala y sécala por completo a la mañana siguiente.
3.Con pastillas limpiadoras para botellas
Si quieres una solución rápida y fácil para acabar con la suciedad y el mal olor, compra pastillas limpiadoras para botellas.
- Por lo general, se disuelve una pastilla en una botella llena de agua y se enjuaga a los 15-30 minutos, pero te recomendamos que sigas las instrucciones específicas del producto.
- Si tu botella está muy sucia, podrías dejarla toda la noche con la pastilla para que se limpie a fondo.
Preguntas más frecuentes
¿Es seguro lavar y reutilizar las botellas de plástico?
Algunas investigaciones han demostrado que, con el tiempo, algunos componentes químicos se pueden filtrar en el agua si reutilizas botellas desechables. Sin embargo, no hay indicios de que sean peligrosos para la salud.
Aun así, las grietas que aparecen por el uso son el lugar perfecto para la acumulación de bacterias. Además, las botellas de agua desechables no duran para siempre y acaban en el vertedero, así que es mejor invertir en una botella reutilizable que podrás reciclar en el futuro. Si decides reutilizar una botella de plástico desechable, recuerda lavarla siempre con agua caliente y jabón antes de rellenarla.
¿Con qué frecuencia hay que lavar una botella de agua de metal?
Las botellas de acero inoxidable deben lavarse a diario porque se pueden convertir fácilmente en el caldo de cultivo de bacterias, virus y moho. Debería bastar con un lavado a mano con agua y jabón o en el lavavajillas, pero, si la botella huele mal, es posible que tengas que desinfectarla con vinagre o lejía.
¿El moho de una botella de agua puede causar enfermedades?
Sí. Hay algunos tipos de moho que son tóxicos para el ser humano y pueden causar problemas respiratorios. Además, no podrás identificar el tipo de moho que hay en tu botella. Aunque no las puedas ver, el mal olor de la botella de agua es señal de que hay esporas de moho. Si no quieres enfermar, lava la botella con agua caliente y lavaplatos cada vez que la uses.