En un entrenamiento intenso, tu botella de agua es tu mejor aliada. Cada sorbo no solo te aporta la hidratación que tu cuerpo necesita, también te refresca para que sigas dándolo todo. Aunque solo las rellenes de agua, las botellas reutilizables de plástico sin bisfenol A (BPA) o de acero inoxidable no son inmunes a los gérmenes.

Un estudio del Journal of Exercise Physiology Online demostró que las botellas de agua del 83 % de las personas que iban al gimnasio contenían bacterias como estafilococos o E. coli. Por el contrario, las botellas sin usar del grupo de control no estaban contaminadas.

Aunque es bastante desagradable, no implica que debas pasarte a las botellas de agua desechables, solo tienes que lavarla todos los días para mantener la higiene. Pero si llevas un tiempo sin hacerlo, es posible que tengas que empezar por una desinfección a fondo. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.