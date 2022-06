Sí. Hay algunos tipos de moho que son tóxicos para el ser humano y pueden causar problemas respiratorios. Además, no podrás identificar el tipo de moho que hay en tu botella. Aunque no las puedas ver, el mal olor de la botella de agua es señal de que hay esporas de moho. Si no quieres enfermar, lava la botella con agua caliente y lavaplatos cada vez que la uses.