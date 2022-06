Objetivos de sostenibilidad para 2025

En lo que respecta a reescribir el futuro del planeta, nuestra misión es transformar los estándares de la industria, así como nuestros productos y procesos. Sabemos que trabajar en equipo y de forma rápida permitirá mejorar las condiciones para las próximas generaciones. También hemos ideado diversas maneras para que cada atleta pueda participar. Busca el logotipo Sunburst siempre que compres productos de NIKE y no te pierdas Talkin Trash, con reflexiones e ideas sobre la comunidad de NIKE. Toma nota de la responsabilidad de la marca sobre los acuerdos de sostenibilidad más importantes, como G7 Fashion Pact, Transform to Net Zero y la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática de la CMNUCC, y no te pierdas los recursos de la Membership, como los vídeos sobre reparación y cuidados (que estarán disponibles este verano) y los programas de tu tienda más cercana.