Fabricar Nike Air con reciclaje interno

Pero ¿de qué está fabricada la amortiguación Air, para empezar? Se elabora a partir de dos componentes principales, y el primero de ellos es el poliuretano termoplástico (TPU), un tipo de plástico muy apreciado por su resistencia e idoneidad para el reciclado.



"Aunque el TPU no se puede reciclar de forma infinita, logramos reutilizarlo constantemente en nuestro proceso", afirma Makely Lyon, manager del programa de sostenibilidad. Gracias a décadas de práctica, hemos depurado nuestro proceso para reciclar y reutilizar una gran cantidad de recortes que, de otra forma, se desecharían.



El TPU se transforma en la carcasa de la unidad Air, que después se rellena con el segundo ingrediente principal: el gas. ¿Sabías que el aire que respiramos es una mezcla de gases? Pues bien, el Nike Air también contiene gas. Antiguamente utilizábamos un gas llamado hexafluoruro de azufre (SF6) que no era muy bueno para el planeta.