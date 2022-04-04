Dales a tus viejas zapatillas una nueva vida con ingredientes naturales

Dale una nueva vida a tus viejas zapatillas con naranjas, nueces y harina
Innovación
Sí, has leído bien. En este artículo, un equipo de diseñadoras de zapatillas de Nike nos explican tres formas sencillas de usar ingredientes naturales en casa para conseguir que tus zapatillas duren más.
"Manos a la obra" es una serie en la que expertos en innovación te enseñarán técnicas y prácticas.
"Soy vegetariana de matrícula y vegana con un notable", bromea Aja Zarrehparvar, especialista en diseño de zapatillas, haciendo referencia a la receta de tinte vegetal para zapatillas que está a punto de compartir.
Todos intentamos convertirnos en ciudadanos más sostenibles, ya sea cambiando nuestra dieta o la forma en que cuidamos nuestras zapatillas. Sin embargo, ¿podemos contribuir al cambio social a través de acciones individuales?
Aja cree que sí: "La cultura determina lo que es 'guay', entre comillas", comenta. "Si la cultura sigue fomentando que se renueven las zapatillas (guardándolas y personalizándolas), podemos conseguir que la sostenibilidad sea un pilar indiscutible de lo que se considera guay".
Conoce a la presentadora Aja Zarrehparvar (a la derecha) y a la invitada Indah Nur.
Puede que sumergir las zapatillas en un recipiente de agua caliente con remolacha no nos parezca una medida intuitiva contra el cambio climático (¡aún!), pero para Aja es su día a día.
"Mi misión es inspirar a diseñadores de toda la empresa para que exploren y descubran nuevos procesos y posibilidades y para que sigan soñando y emocionándose con ellos", comenta sobre su trabajo en Blue Ribbon Studio, el espacio creativo del campus de Nike. "A veces se cometen errores, pero es ahí donde tienen lugar los accidentes afortunados, donde se encuentran soluciones a los problemas".
¿Todo listo para solucionar algunos problemas prácticos de las zapatillas a través de ideas innovadoras (y un poco de esfuerzo)? Sigue leyendo para descubrir formas de limpiar, teñir y pegar tus zapatillas con los métodos sostenibles que utilizan Aja y su compañera de diseño Indah Nur en casa. ¡Manos a la obra!
Nota: Algunos métodos requieren manipular líquidos calientes, así que necesitarás supervisión adulta, además de guantes y gafas de seguridad.
1. Cómo mantener tus zapatillas como nuevas con productos de casa
Tanto si te esmeras para que tus zapatillas luzcan como recién sacadas de la caja tanto tiempo como sea posible como si prefieres un look desgastado que mejore cuando envejezcan, una cosa está clara: "Si cuidas bien tus cosas, durarán más", como dice Indah, que está especializada en diseñar zapatillas duraderas a prueba de niños que no paran de jugar. Si te agobia la cantidad de opiniones y técnicas que se comparten, empieza por lo más básico, en casa, con herramientas que probablemente ya tengas en la cocina o en el baño. Mira el vídeo anterior para ver consejos más detallados.
Un dato curioso: Las burbujas de las Nike Air,
como muchos plásticos, pueden empañarse con el tiempo
debido a la oxidación. Pero no te preocupes, tenemos
un consejo para que brillen como nuevas.
¡No te lo pierdas!
Un consejo extra: Cambiar de zapatillas no solo es bueno para tus looks, también ayuda a mantener el calzado como nuevo más tiempo. Gracias a los ingenieros de calidad de Nike, hemos descubierto que, tras pasar un día entero con las zapatillas, la mayoría de las mediasuelas de espuma tardan entre 24 y 48 horas en descomprimirse. Así que, cuando puedas, practica la recuperación activa rotando entre dos o más pares.
2. Cómo teñir tus zapatillas de forma natural para darles una nueva vida
¿Alguna vez te has encontrado unas zapatillas enterradas en el fondo del armario, sucias y descoloridas, o de las que simplemente te has cansado? Antes de donarlas o reciclarlas, plantéate rejuvenecerlas con un look nuevo y colorido. Mucho mejor si además pruebas una receta natural como la de arriba. "Teñir las zapatillas les da una nueva vida, sea como sea", afirma Aja. "Pero usar cúrcuma, café o restos de alimentos es un ciclo vital artístico".
Un dato curioso: La remolacha es roja, y el café, marrón...
pero ¿qué color de tinte se consigue
con los huesos de aguacate? Descubre la sorprendente respuesta en el vídeo de arriba.
Un consejo extra: ¡Piensa bien en los materiales! Los tintes naturales como los de arriba funcionan mejor en materiales naturales, como el algodón, la lona, el ante y la lana. Los sintéticos (plástico, goma, poliéster, etc.), que incorporan muchas zapatillas, no absorberán igual los tintes naturales. Para cambiar el color de estos materiales, busca tintes más potentes en tiendas de artesanía locales.
3. Cómo fabricar pegamento casero para salvar zapatillas rotas
"Será por cómo o cuándo las compré, o por la sensación que tenía cuando me las ponía", comenta Aja sobre sus numerosas zapatillas favoritas (incluido el par especial de arriba). "Todas tienen un aspecto mágico que no sé muy bien explicar, incluso tras tanto tiempo". Si tienes unas zapatillas que aprecias mucho y que se están empezando a caer a pedazos, que no te dé miedo ponerles un poco de pegamento. Mira el vídeo anterior para ver qué se puede arreglar, la mejor forma de aplicar pegamento y hasta una receta para hacer tu propio pegamento en casa.
Un dato curioso: Los pegamentos a base de harina,
como el de más arriba, se llevan usando
desde la antigüedad (es decir, desde hace miles de años)
para distintas artes como la encuadernación
y el decoupage, entre otras.
Un consejo extra: ¿Se pueden encontrar pegamentos más sofisticados? ¡Por supuesto! Además, los químicos de Nike innovan continuamente para mejorarlos. Sin embargo, incluso los pegamentos industriales se pueden deteriorar con el paso de las décadas. Los excesos de humedad o de calor aceleran el proceso, así que te recomendamos que los evites. Y si tus zapatillas están realmente destrozadas, siempre puedes reciclarlas en las tiendas participantes de Nike.
Conoce a las expertas en zapatillas: Aja + Indah
Ya has escuchado sus consejos, así que ahora toca conocer a las presentadoras de este capítulo de "Manos a la obra".
Aja
Especialista de diseño de zapatillas,
Blue Ribbon Studio, Nike
¿Qué es Blue Ribbon Studio?
"BRS es el núcleo cultural, creativo y comunitario del diseño de Nike. Somos el epicentro de la creatividad en el diseño de Nike. Es el patio de juegos de los diseñadores".
Háblanos de tu trabajo.
"Como especialista de diseño de zapatillas en BRS, mi labor consiste en apoyar a otros diseñadores para sumarnos a estas tendencias creativas con todo tipo de estilos, texturas y formas. Es como si fuese la leche en un cuenco de cereales. Leche de avena sin lácteos, por cierto".
¿Cómo has llegado hasta aquí?
"Estudié un grado y un posgrado en arquitectura, y me incorporé a Nike como diseñadora de zapatillas 3D hace tres años".
¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?
"Estoy dispuesta a explorar y a tirarme de cabeza. Soy muy curiosa, me encanta aprender cosas nuevas e intento quitarle seriedad a todo".
¿Cuándo comenzó tu pasión por las zapatillas?
"Me puse unas Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 en el equipo de baloncesto, en séptimo. Algo cambió cuando me hice con ese primer par, y nunca me he arrepentido".
¿Cuáles son tus zapatillas favoritas del momento?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: "El mensaje de 'please crease' (por favor, arrugar) en los dedos es buenísimo; se dirige perfectamente a la cultura de las zapatillas".
ISPA Flow: "Tienen una parte superior traslúcida realmente increíble. Es divertido caminar con ellas, como si fuera una experiencia completamente diferente".
Blazer Jumbo: "¡Qué diseño más cuidado! Pensé: 'Así es como se mejora un clásico'".
Indah
Diseñadora de materiales,
Zapatillas para niño/a, Nike
Háblanos de tu trabajo.
"Mi misión es asegurarme de que entiendo las necesidades de nuestros clientes para crear productos atractivos y resolver problemas aportando creatividad, sostenibilidad y circularidad a los materiales".
¿Cuándo comenzó tu pasión por las zapatillas?
"Lo que me vincula con las zapatillas es disfrutar del tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia en 2005, no sabía inglés, y mis primos no hablaban indonesio, pero conseguimos conectar gracias a las zapatillas. Me llevaban a acampar frente a la tienda cuando había lanzamientos y hacía amigos esperando en la cola. La comunidad es lo que hace que me sienta acogida".
¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?
"No me complico y soy extrovertida; como buena Capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar tiendas vintage, tiendas de segunda mano, etc. Por eso mis zapatillas tienen que ser cómodas, ¡no paro nunca!"
¿Cuáles son tus zapatillas favoritas del momento?
Air Jordan 4 x Off-White: "Significan mucho para mí porque son un lanzamiento para mujer. Cuanto más se desgasten, mejor. En mi equipo, siempre hablamos de buscar materiales que se vean mejor a medida que pasen años".
Air Jordan 1 Mid Fearless 'Melody Ehsani': "Este par fue un regalo de mi colega. Muchas personas hablan mal de las Mids, pero a mí me parecen muy cómodas, son de mis favoritas. Están diseñadas por mujeres, y la historia que cuentan y la combinación de colores son una locura".
Air Jordan 3 'A Ma Maniére': "Otro lanzamiento para mujer que intenté conseguir por activa y por pasiva, hasta que, por suerte, lo logré. Me encantan el material premium, el forro acolchado (muy cómodo), el ante y la frase 'work harder' (esfuérzate más) impresa en las puntas de los cordones".
Aja
Especialista de diseño de zapatillas,
Blue Ribbon Studio, Nike
¿Qué es Blue Ribbon Studio?
"BRS es el núcleo cultural, creativo y comunitario del diseño de Nike. Somos el epicentro de la creatividad en el diseño de Nike. Es el patio de juegos de los diseñadores".
Háblanos de tu trabajo.
"Como especialista de diseño de zapatillas en BRS, mi labor consiste en apoyar a otros diseñadores para sumarnos a estas tendencias creativas con todo tipo de estilos, texturas y formas. Es como si fuese la leche en un cuenco de cereales. Leche de avena sin lácteos, por cierto".
¿Cómo has llegado hasta aquí?
"Estudié un grado y un posgrado en arquitectura, y me incorporé a Nike como diseñadora de zapatillas 3D hace tres años".
¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?
"Estoy dispuesta a explorar y a tirarme de cabeza. Soy muy curiosa, me encanta aprender cosas nuevas e intento quitarle seriedad a todo".
Indah
Diseñadora de materiales,
Zapatillas para niño/a, Nike
Háblanos de tu trabajo.
"Mi misión es asegurarme de que entiendo las necesidades de nuestros clientes para crear productos atractivos y resolver problemas aportando creatividad, sostenibilidad y circularidad a los materiales".
¿Cuándo comenzó tu pasión por las zapatillas?
"Lo que me vincula con las zapatillas es disfrutar del tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia en 2005, no sabía inglés, y mis primos no hablaban indonesio, pero conseguimos conectar gracias a las zapatillas. Me llevaban a acampar frente a la tienda cuando había lanzamientos y hacía amigos esperando en la cola. La comunidad es lo que hace que me sienta acogida".
¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?
"No me complico y soy extrovertida; como buena Capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar tiendas vintage, tiendas de segunda mano, etc. Por eso mis zapatillas tienen que ser cómodas, ¡no paro nunca!"
¿Cuándo comenzó tu pasión por las zapatillas?
"Me puse unas Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 en el equipo de baloncesto, en séptimo. Algo cambió cuando me hice con ese primer par, y nunca me he arrepentido".
¿Cuáles son tus zapatillas favoritas del momento?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: "El mensaje de 'please crease' (por favor, arrugar) en los dedos es buenísimo; se dirige perfectamente a la cultura de las zapatillas".
ISPA Flow: "Tienen una parte superior traslúcida realmente increíble. Es divertido caminar con ellas, como si fuera una experiencia completamente diferente".
Blazer Jumbo: "¡Qué diseño más cuidado! Pensé: 'Así es como se mejora un clásico'".
¿Cuáles son tus zapatillas favoritas del momento?
Air Jordan 4 x Off-White: "Significan mucho para mí porque son un lanzamiento para mujer. Cuanto más se desgasten, mejor. En mi equipo, siempre hablamos de buscar materiales que se vean mejor a medida que pasen años".
Air Jordan 1 Mid Fearless 'Melody Ehsani': "Este par fue un regalo de mi colega. Muchas personas hablan mal de las Mids, pero a mí me parecen muy cómodas, son de mis favoritas. Están diseñadas por mujeres, y la historia que cuentan y la combinación de colores son una locura".
Air Jordan 3 'A Ma Maniére': "Otro lanzamiento para mujer que intenté conseguir por activa y por pasiva, hasta que, por suerte, lo logré. Me encantan el material premium, el forro acolchado (muy cómodo), el ante y la frase 'work harder' (esfuérzate más) impresa en las puntas de los cordones".
Presentado por Move to Zero: el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la reducción a cero de los residuos para proteger el futuro del deporte.
Vídeos: Ariel Fisher
Texto: Gail Dorwin