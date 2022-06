Dales a tus viejas zapatillas una nueva vida con ingredientes naturales

Háblanos de tu trabajo.

"Mi misión es asegurarme de que entiendo las necesidades de nuestros clientes para crear productos atractivos y resolver problemas aportando creatividad, sostenibilidad y circularidad a los materiales".



¿Cuándo comenzó tu pasión por las zapatillas?

"Lo que me vincula con las zapatillas es disfrutar del tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia en 2005, no sabía inglés, y mis primos no hablaban indonesio, pero conseguimos conectar gracias a las zapatillas. Me llevaban a acampar frente a la tienda cuando había lanzamientos y hacía amigos esperando en la cola. La comunidad es lo que hace que me sienta acogida".



¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?

"No me complico y soy extrovertida; como buena Capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar tiendas vintage, tiendas de segunda mano, etc. Por eso mis zapatillas tienen que ser cómodas, ¡no paro nunca!"