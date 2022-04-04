Dales a tus viejas zapatillas una nueva vida con ingredientes naturales

¿Qué es Blue Ribbon Studio?

"BRS es el núcleo cultural, creativo y comunitario del diseño de Nike. Somos el epicentro de la creatividad en el diseño de Nike. Es el patio de juegos de los diseñadores".



Háblanos de tu trabajo.

"Como especialista de diseño de zapatillas en BRS, mi labor consiste en apoyar a otros diseñadores para sumarnos a estas tendencias creativas con todo tipo de estilos, texturas y formas. Es como si fuese la leche en un cuenco de cereales. Leche de avena sin lácteos, por cierto".



¿Cómo has llegado hasta aquí?

"Estudié un grado y un posgrado en arquitectura, y me incorporé a Nike como diseñadora de zapatillas 3D hace tres años".



¿Qué rasgos de tu personalidad aportas al trabajo y a la vida?

"Estoy dispuesta a explorar y a tirarme de cabeza. Soy muy curiosa, me encanta aprender cosas nuevas e intento quitarle seriedad a todo".