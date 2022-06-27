Bra By Michaela: conjuntos de sujetadores deportivos

Bra By Michaela

Bra By Michaela nos trae lo último del icono contemporáneo del ballet. Michaela DePrince baila con su propio estilo, que transmite a nuestra edición Free to Change: un homenaje a nuestro crecimiento como personas y a cómo nos convertimos en nuestra versión más fuerte.

En Looks con sujetadores deportivos, charlamos con Michaela en Nueva York, donde nos enseña cómo combinar el sujetador deportivo Nike Alate del día a la noche cuando no tenemos pensado entrenar. Echa un vistazo a sus diferentes looks a continuación.