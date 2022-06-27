Bra By Michaela: conjuntos de sujetadores deportivos

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Looks con sujetadores deportivos
Bra By Michaela nos trae lo último del icono contemporáneo del ballet. Michaela DePrince baila con su propio estilo, que transmite a nuestra edición Free to Change: un homenaje a nuestro crecimiento como personas y a cómo nos convertimos en nuestra versión más fuerte.
En Looks con sujetadores deportivos, charlamos con Michaela en Nueva York, donde nos enseña cómo combinar el sujetador deportivo Nike Alate del día a la noche cuando no tenemos pensado entrenar. Echa un vistazo a sus diferentes looks a continuación.
1. El sujetador deportivo Nike Alate blanco con una camisa y una minifalda con lentejuelas negras
"A todo el mundo nos ha pasado: quedas con alguien y te pruebas medio armario antes de encontrar el look perfecto. Esto es lo que me transmite este conjunto. Me encanta el estilo sencillo. Es igual que la danza: parece fácil, pero todos los pasos están muy ensayados. El sujetador deportivo Nike Alate blanco contrasta con mi piel y las prendas con lentejuelas negras. Me encanta la versatilidad de poder llevar el sujetador deportivo como un crop top, pero también poder abrocharme la camisa para que solo se vea el contorno debajo".
2. El sujetador deportivo Nike Alate negro con un vaquero y una gabardina de color blanco
"A menudo bailo por la calle. Cuando paseo, practico con los brazos todo el tiempo. Me encanta que con el Nike Alate tengo libertad para moverme mejor que con otros sujetadores deportivos. Este look es muy guay. Me gusta la dualidad innovadora y clásica del negro del sujetador deportivo y el blanco del vaquero y la gabardina. El equilibrio perfecto está en todo lo que me hace sentir cómoda y empoderada. Si no me siento muy segura de mí misma, me encanta poder ponerme ropa que me haga sentir que el día puede mejorar gracias a un look que me da fuerza. Creo que, si me pongo este conjunto para una reunión, me saldrá genial".
3. El sujetador deportivo Nike Alate negro con un pantalón de piel y una camisa roja
"Se me olvida que me podría poner el sujetador deportivo Nike Alate para entrenar cuando llevo este conjunto. Con un pantalón de piel, parece un crop top con un estilo increíble: me encanta. Me siento genial cuando lo llevo y me gusta que sea supercómodo. Además, el toque de rojo de la camisa y las plataformas le da un aire divertido. Me pondría este look para ir con amigas a una discoteca guay. Ya sabes, a una de esas en la que se entra por la trastienda de un local modesto en la que al final hay una puerta que da a una fiesta con una música increíble que te hace querer empezar a bailar".