Zapatillas altas para mujer: persigue tus objetivos
Nuestras zapatillas de caña alta para mujer te dan comodidad tanto en los partidos de baloncesto como en los momentos de descanso. Están diseñadas para ceñirse al tobillo y ofrecer una sensación de sujeción que proporciona protección adicional para las articulaciones. La suela interior con amortiguación mullida permite disfrutar de una comodidad duradera. Por otra parte, el agarre de la suela exterior aporta estabilidad. Busca modelos especialmente diseñados para el deporte que practicas o elige un par de estilo urbano que te sirva para cualquier plan que te depare el día.
Libertad de movimiento
Contamos con una amplia gama de diseños con partes superiores que se adaptan a tus necesidades. Con los materiales flexibles y elásticos, gozarás de un rango completo de movimiento natural. Cuando empiezas a calentar, los tejidos transpirables favorecen la circulación del aire alrededor de los pies. Esto ayuda a eliminar rápidamente el exceso de calor y te permite mantener la concentración durante más tiempo. ¿Te gusta estar preparada para los cambios de tiempo repentinos? Elige pares con membranas duraderas y acabados resistentes al agua para estar seca y protegida.
La sujeción que te mereces
Da igual si corres, juegas al fútbol o al golf: sea cual sea tu deporte, superar tus límites exige un gran esfuerzo a los músculos y las articulaciones. Nuestras aclamadas unidades Air absorben la energía de los movimientos y luego vuelven a su sitio. Esto proporciona una sensación de elasticidad en los pies y te impulsa hacia delante. Cada zapatilla alta para mujer también incluye una amortiguación de espuma mullida en la suela interior, que absorbe el impacto de cada pisada, salto y aterrizaje. Esto ayuda a evitar la fatiga y reduce el riesgo de lesiones.
Da lo mejor de ti
Nuestras zapatillas de corte alto para mujer te ayudan a rendir al máximo en los entrenamientos de fútbol o en los partidos importantes. Las zonas de impacto con acabados texturizados te proporcionan un control superior sobre el balón. Así puedes hacer pases precisos y disparos imparables. Además, nuestra selección con tacos te ofrece la tracción que necesitas, independientemente de la superficie en la que juegues. Elige tacos profundos que se clavan en el césped, o bien, escoge otros más bajos para disfrutar de mayor estabilidad y seguridad en moqueta - Turf artificial. Explora los diseños tipo calcetín y las botas con cordones para encontrar el ajuste perfecto para ti.
Perfecciona tus habilidades de golfista
Para salir al campo, elige unas zapatillas altas para mujer de nuestra gama de golf. Las suelas exteriores con clavos proporcionan el agarre perfecto para conseguir swings potentes y putts precisos. Para la amortiguación, hemos colocado las unidades Air Zoom en una posición más baja: así combinan un excelente retorno de energía con una mayor estabilidad durante toda la jugada. La zona del tobillo acolchada ofrece comodidad y sujeción.
Mirando hacia el futuro
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas de perfil alto para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008 hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección