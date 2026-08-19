Zapatillas de cross training para mujer
Lleva tus sesiones de training al límite con la ayuda de las zapatillas de cross training Nike para mujer. Descubre las Nike Metcon 3, con lo último en tecnología Nike, para complementar tu rutina de entrenamiento. La mediasuela con drop actualizada permite que los pies se mantengan flexibles durante las actividades de cardio, mientras que la goma adherente en el antepié ayuda a proporcionar una gran tracción para levantar pesas. Descubre toda la colección de cross training para mujer y encuentra la ropa y la equipación necesarias para dominar tus entrenamientos más difíciles. Las zapatillas de cross training también están disponibles para hombre.