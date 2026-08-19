Nike Cyber Monday 2026: descubre nuevos looks
Actualiza tu equipación con la ropa y las zapatillas deportivas en las ofertas del Cyber Monday de Nike. Nuestras promociones incluyen algunas de las gamas más icónicas para hombre, mujer y niño/a: desde zapatillas Air Max reactivas hasta camisetas de fútbol para defender los colores de tu equipo. Si estás buscando capas base o chaquetas, encontrarás distintos modelos en nuestras promociones del Cyber Monday de Nike.
Renueva tu estilo con nuestras zapatillas icónicas. Están diseñadas para ofrecer elasticidad en cualquier tipo de actividad. Descubre los descuentos en modelos clásicos, como las zapatillas Nike Blazer, o en diseños que priorizan la estabilidad y la amortiguación, como las Nike Air Max. En cualquier caso, nuestra mediasuela con espuma reactiva te proporcionará comodidad a cada paso.
En nuestras ofertas de la Nike Cyber Week, hay básicos cómodos como las sudaderas con o sin capucha. Combínalas con pantalones o joggers en tejido Fleece ligero para mantener la calidez en todo el cuerpo sin aumentar el volumen. Además, hemos incluido sportswear con tecnología Nike Dri-FIT en nuestras ofertas del Nike Cyber Monday 2026. Estos diseños mantienen la frescura para que entrenes sin distracciones.