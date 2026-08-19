Nike Cyber Monday 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Camiseta - Hombre
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Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas de running - Hombre
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Zapatillas de running - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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29 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
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Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike Swim
Nike Swim Pantalón corto de vóleibol de 13 cm con forro interior - Hombre
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Pantalón corto de vóleibol de 13 cm con forro interior - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta corta - Mujer
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Camiseta corta - Mujer
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
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Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike Lean Plus
Nike Lean Plus Banda para el brazo
Lo último
Nike Lean Plus
Banda para el brazo
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
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Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
30 % de descuento
Nike One Fitted
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
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Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento

Nike Cyber Monday 2026: descubre nuevos looks

Actualiza tu equipación con la ropa y las zapatillas deportivas en las ofertas del Cyber Monday de Nike. Nuestras promociones incluyen algunas de las gamas más icónicas para hombre, mujer y niño/a: desde zapatillas Air Max reactivas hasta camisetas de fútbol para defender los colores de tu equipo. Si estás buscando capas base o chaquetas, encontrarás distintos modelos en nuestras promociones del Cyber Monday de Nike.

Renueva tu estilo con nuestras zapatillas icónicas. Están diseñadas para ofrecer elasticidad en cualquier tipo de actividad. Descubre los descuentos en modelos clásicos, como las zapatillas Nike Blazer, o en diseños que priorizan la estabilidad y la amortiguación, como las Nike Air Max. En cualquier caso, nuestra mediasuela con espuma reactiva te proporcionará comodidad a cada paso.

En nuestras ofertas de la Nike Cyber Week, hay básicos cómodos como las sudaderas con o sin capucha. Combínalas con pantalones o joggers en tejido Fleece ligero para mantener la calidez en todo el cuerpo sin aumentar el volumen. Además, hemos incluido sportswear con tecnología Nike Dri-FIT en nuestras ofertas del Nike Cyber Monday 2026. Estos diseños mantienen la frescura para que entrenes sin distracciones.