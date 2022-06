Cómo encontrar las mejores zapatillas para pies estrechos

Un estudio de julio de 2018 publicado en el Journal of Foot and Ankle Research señala que solo una tercera parte de las personas lleva zapatillas con el ajuste adecuado. Y cuando tus zapatillas no se ajustan correctamente, te expones a sufrir problemas en los pies, como rozaduras, dolor, callos, durezas y ampollas.



Actividades tan sencillas como caminar, correr o subir escaleras pueden suponer un riesgo, ya que, si no se cuenta con la estabilidad y el apoyo adecuados, es más fácil torcerse un tobillo o tropezar, sobre todo durante una actividad enérgica o al practicar deportes que implican cambios de dirección rápidos.



Encontrar las zapatillas de anchura estrecha perfectas para tus pies puede requerir más esfuerzo, pero la recompensa merece la pena. Tómate todo el tiempo que necesites para medirte el pie y pruébate varios pares antes de decidir cuál es el mejor. Y, si el ajuste no es el adecuado, devuélvelas (exacto, incluso después de probártelas).