Mejores chalecos y cinturones de hidratación para running de Nike

Cómo hidratarse antes de una sesión
Guía de compra
Además, el mejor equipo de hidratación de Nike para cuando estés haciendo kilómetros.
Si alguna vez mientras corrías, has soñado con beber un sorbo de agua fría, es muy probable que tu cuerpo te estuviera indicando que tenía sed y que debías hidratarte. Cuanto más sudes al correr, más agua y sodio pierde tu cuerpo. Para evitar la deshidratación y continuar rindiendo a un nivel óptimo es crucial reponer esos líquidos.
Aunque escuchar a tu cuerpo es importante, puede que la sed no sea suficiente como bandera roja. De hecho, las investigaciones muestran que la sed se sacia antes de que el cuerpo se hidrate por completo. También puede ser más difícil percibir la sed durante ejercicios de resistencia prolongados.
Echa un ojo a lo que viene a continuación para aprender cuánta agua necesitan realmente los runners, además de estrategias y equipamiento para reponer líquidos mientras corres.
¿Por qué es importante la hidratación?
Para que el cuerpo funcione correctamente, es esencial beber agua suficiente a diario. El agua ayuda al cuerpo a:
- Mantener una temperatura normal
- Lubricar y amortiguar las articulaciones
- Proteger la espina dorsal y otros tejidos sensibles
- Deshacerse de los desechos
La hidratación es especialmente importante en ejercicios arduos y con temperaturas elevadas, dado que el cuerpo pierde agua y electrolitos con el sudor. Los electrolitos son minerales esenciales (incluidos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, entre otros) que ayudan a mantener el equilibrio adecuado de agua en el cuerpo, regular la temperatura corporal, mover nutrientes y desechos dentro y fuera de las células y facilitar el correcto funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso. El sodio ayuda a regular la presión arterial, por eso algunos atletas añaden un poco de sal a su agua para beberla tras un entrenamiento.
¿Cuánto debes beber antes, durante y después de correr?
Además de beber agua suficiente durante el día, es importante que repongas toda el agua que hayas perdido corriendo. Según el American Council on Exercise, existen tres componentes principales que ayudan a mantener una hidratación óptima:
- Antes de correr: unas dos o tres horas antes de atarte las zapatillas de running, bebe de 500 a 600 ml de agua. Después, 20 o 30 minutos antes de salir a correr, bebe otros 240 ml.
- Mientras corres: durante el entrenamiento, bebe entre 200 y 300 ml de líquido cada 10 o 20 minutos.
- Después de correr: cuando hayas terminado, bebe unos 240 ml de líquido 30 minutos después, y de 450 a 700 ml de líquido por cada 450 gramos de peso que hayas perdido con el ejercicio. Para controlar el peso de agua perdido mientras corres, pésate antes y después del entrenamiento y recuerda que es más probable que pierdas más agua si hace calor o humedad.
Cómo elegir el equipo de hidratación adecuado
Nike ofrece varias opciones para mantener la hidratación mientras corres. Para dar con la adecuada, ten en cuenta tus preferencias personales, así como el lugar donde corres, tu esfuerzo y el tiempo que vayas a estar corriendo.
1.Botella de agua
Las botellas de agua estándar de Nike vienen en varios tamaños para adecuarse a tus necesidades. Ahora mismo, Nike ofrece botellas de agua de 473 ml, 710 ml y 1,9 l. Una botella de agua funciona bien si puedes colocarla en el soporte de la cinta para correr, en el coche, junto a la ruta o en el lateral de una pista para acceder a ella cuando tengas que hidratarte, antes, durante o después de correr. Los estilos de acero inoxidable ayudan a mantener los líquidos más fríos durante más tiempo, y las botellas de plástico sin BPA son ligeras y duraderas. Algunas botellas tienen pajita y otras tapa retráctil. Nike también ofrece una mezcladora, que puede ir bien para mezclar tabletas de electrolitos o polvos.
2.Cinturón de hidratación para running
Nike ofrece cinturones de hidratación de 295 ml, 590 ml y 650 ml, que son como riñoneras diseñadas para albergar una o dos botellas de agua pequeñas. Esto te permite llevar las manos libres y proporciona un acceso más rápido al agua cuando lo necesites. Aunque los cinturones de hidratación no puedan llevar tanta agua como una botella grande, van muy bien para sesiones de running más cortas.
3.Chaleco de hidratación para running
Un chaleco de hidratación para running, es el equipamiento definitivo para los trail runners o los runners de larga distancia. Con capacidad de hasta 3 litros de agua, un chaleco de hidratación permite llevar mucho líquido al que es fácil acceder mientras corres. Los chalecos de hidratación Nike están diseñados para ser ligeros y transpirables. Algunos están diseñados para albergar botellas de agua con extensores de pajita y otros también tienen un espacio especial para un depósito de agua. Los chalecos para running Nike también cuentan con almacenamiento adicional para lo imprescindible, como las llaves, una tarjeta o un teléfono.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo hidratarse después de correr?
El American Council on Exercise recomienda beber unos 240 ml de líquido 30 minutos después, de un entrenamiento y de 450 a 700 ml de líquido por cada 450 gramos de peso que hayas perdido con el ejercicio.
¿Cómo puedes llevar agua mientras corres?
Para mantener tus manos libres en las carreteras y senderos, opta por un cinturón o un chaleco de hidratación para running. Los cinturones de hidratación Nike están diseñados como una riñonera con espacio para una o dos botellas de agua; el chaleco ofrece más capacidad, además de un acceso más fácil al agua mediante una pajita.
¿Cuáles son los signos de la deshidratación?
Algunos de los síntomas más comunes de la deshidratación incluyen fatiga, sed, piel y labios secos, orina oscura, dolores de cabeza, calambres musculares, mareos y vahídos.
Escrito por: Lindsay Frankel