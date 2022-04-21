Mejores chalecos y cinturones de hidratación para running de Nike

Para que el cuerpo funcione correctamente, es esencial beber agua suficiente a diario. El agua ayuda al cuerpo a:

Mantener una temperatura normal

Lubricar y amortiguar las articulaciones

Proteger la espina dorsal y otros tejidos sensibles

Deshacerse de los desechos



La hidratación es especialmente importante en ejercicios arduos y con temperaturas elevadas, dado que el cuerpo pierde agua y electrolitos con el sudor. Los electrolitos son minerales esenciales (incluidos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, entre otros) que ayudan a mantener el equilibrio adecuado de agua en el cuerpo, regular la temperatura corporal, mover nutrientes y desechos dentro y fuera de las células y facilitar el correcto funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso. El sodio ayuda a regular la presión arterial, por eso algunos atletas añaden un poco de sal a su agua para beberla tras un entrenamiento.