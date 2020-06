¿Cuánta agua debes beber para correr?

Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal de líquido que debes beber?

Si bien los efectos de correr con muy poco líquido en el cuerpo son extremos, no tienes por qué obsesionarte por la cantidad de agua que tomas. Según un informe del Institute of Medicine of the National Academies, la mayoría de las personas sanas cubren sus necesidades diarias de hidratación de forma correcta simplemente guiándose por la sed que experimentan.



Sin embargo, si para ti es mejor tener objetivos específicos, aquí te dejamos algunos números: el informe mostró que las mujeres que estaban bien hidratadas ingerían alrededor de 2,7 litros de agua al día, provenientes de todas las bebidas y alimentos que consumían. Los hombres ingerían una media de 3,7 litros. Alrededor del 80 % provenía del agua y otras bebidas, y el 20 % restante de alimentos ricos en agua (por ejemplo, frutas y verduras).