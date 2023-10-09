Los mejores joggers de Nike

Los mejores joggers Nike
Guía de compra
Compra desde modelos de ajuste entallado hasta diseños holgados supercómodos.
Los joggers son un básico del estilo athleisure. Son ideales para una gran variedad de actividades, desde relajarse en casa hasta salir de brunch. La función principal de los joggers Nike es ofrecer funcionalidad y comodidad. ¿Lo mejor? Que también son muy bonitos.
Quizá te preguntes cómo saber cuáles son los mejores joggers Nike. Uno de los criterios principales pueden ser los materiales de los distintos modelos disponibles. Por ejemplo, los pantalones de Nike Sportswear Club Fleece suelen ser una opción muy popular para relajarse en casa, mientras que los pantalones Nike Forward pueden servir para planes informales. Algunos modelos de pantalones Nike como los joggers se pueden combinar con una camiseta estructurada para crear un look perfecto para ir a trabajar.
Tanto si buscas unos pantalones elegantes como si prefieres un diseño cómodo para descansar en el sofá, a continuación podrás encontrar los mejores modelos según lo que necesites.
Los mejores joggers Nike
1. Los mejores joggers para mujer
Están disponibles en una gran variedad de colores y modelos, desde los clásicos joggers grises hasta otros más llamativos y coloridos. Los joggers Nike Sportswear están diseñados para adaptarse al ajetreo del día a día. En esta línea de pantalones cómodos, puedes elegir entre tres variedades de tejido Fleece.
Elige una opción con Nike Tech Fleece si buscas un estilo entallado e impecable tanto para esforzarte al máximo en el gimnasio como para ir de compras. Este tejido Fleece ofrece un diseño térmico innovador para mantener la calidez en el cuerpo sin añadir peso.
Para looks más llamativos, puedes optar por los pantalones Nike Phoenix Fleece, que cuentan con diseños innovadores con distintos cortes. Estos pantalones holgados tienen detalles como dobladillos acortados y bajos extragrandes para jugar con el estilo.
También tenemos los pantalones Nike Club Fleece, que no solo ofrecen un look elegante y deportivo, sino que además ayudan a retener el calor cuando bajan las temperaturas. Estos pantalones son duraderos, ligeros y suaves al tacto, y están diseñados para adaptarse a tus movimientos gracias a su ajuste y su cintura elástica.
Combínalos con: una camiseta Nike Sportswear de ajuste holgado
Tanto si eliges una camiseta corta como una oversize que quede por la mitad del muslo, estas prendas combinan perfectamente con joggers tanto de talle alto como de talle bajo. Ponte una camiseta larga de ajuste entallado por dentro de tu jogger favorito para un look más elegante o una camiseta holgada por fuera para un look más informal.
2. Los mejores joggers para hombre
Los joggers Nike Sportswear se pueden usar para muchas actividades. Puedes llevar un pantalón Nike Club Fleece desde para hacer senderismo hasta para hacer recados por la ciudad. De tacto muy suave y con el interior cepillado que actúa como aislante y retiene la calidez. Puedes incluso encontrar opciones de joggers clásicas en color gris.
Si buscas un look más formal, echa un vistazo a la línea Nike Sportswear Air, inspirada en las icónicas zapatillas Nike Air. Combina el pantalón con una sudadera de chándal oversize para un look de estrella del atletismo, o con una camiseta y un chaleco para un look informal con un toque deportivo.
Combínalo con: una Camiseta Nike Sportswear para el día a día
Decídete por un outfit monocromático o mezcla colores y tonos para conseguir un look colorido. Tanto si eliges mangas cortas como si prefieres las mangas largas, con o sin estampado, puedes elegir entre una gran variedad de camisetas para completar tu conjunto.
3. Mejores joggers para niño/a
Ayuda a tus peques a crear su propio estilo con varios modelos coloridos de joggers. Estas opciones son cómodas y están disponibles en una gran gama de colores para que se expresen y experimenten: tanto para jugar en el recreo como para divertirse con amigos y amigas después del colegio.
Los joggers Nike hechos con Nike Club Fleece, un material exclusivo conocido por su suavidad tanto en el interior como en el exterior, están diseñados para adaptarse a los movimientos de los más pequeños. En días fríos, las opciones de pantalones con el exclusivo Nike Tech Fleece son una elección perfecta al estar hechos con un tejido Fleece premium y ligero. También cuentan con bolsillos con cremallera para que guarden sus cosas mientras juegan.
Los joggers Nike Icon Fleece pueden ser ideales para los peques que prefieren un estilo algo más elegante. Su diseño estructurado les da un toque más formal, como para salir a cenar con la familia. Además, incluyen bolsillos laterales especiales Nike FlyEase, diseñados para guardar cosas fácilmente de forma rápida y segura, sin tener que usar cremalleras.
Combínalo con: una camiseta Nike con estampado
Completa el look con una camiseta llamativa, disponible en una gran variedad de colores, patrones y estampados vivos. Añade una chaqueta con forro de tejido Fleece al conjunto para una mayor calidez.
4. Los mejores joggers diseñados pensando en la sostenibilidad
Llevar ropa hecha con materiales sostenibles es algo fundamental para muchas personas. Los joggers Nike con el distintivo "confección con materiales sostenibles" tienen, al menos, un 50 % de fibras recicladas. Para obtener más información sobre las fibras recicladas que se utilizan para la ropa Nike, echa un vistazo a los materiales con menos impacto de la misión Move To Zero de Nike.
Entre los modelos de joggers hechos con materiales sostenibles se incluyen partes de abajo holgadas, modelos vintage y diseños elegantes con poliéster reciclado. Algunos de los modelos más populares hechos con tejidos Nike (Phoenix Fleece, Therma-FIT y Tech Fleece) están confeccionados con materiales sostenibles, así que tienes muchas opciones para elegir.
Combínalo con: una camiseta Nike hecha pensando en la sostenibilidad
Hazte ver con camisetas de manga larga que se adapten a tu cuerpo, polos clásicos, partes de arriba con cremallera para el gimnasio y mucho más, todo con al menos un 50 % de materiales sostenibles. Puedes encontrar desde camisetas ceñidas con estampado hasta sudaderas de chándal oversize grises.
Texto: Korin Miller