Los mejores joggers de Nike

Están disponibles en una gran variedad de colores y modelos, desde los clásicos joggers grises hasta otros más llamativos y coloridos. Los joggers Nike Sportswear están diseñados para adaptarse al ajetreo del día a día. En esta línea de pantalones cómodos, puedes elegir entre tres variedades de tejido Fleece.

Elige una opción con Nike Tech Fleece si buscas un estilo entallado e impecable tanto para esforzarte al máximo en el gimnasio como para ir de compras. Este tejido Fleece ofrece un diseño térmico innovador para mantener la calidez en el cuerpo sin añadir peso.



Para looks más llamativos, puedes optar por los pantalones Nike Phoenix Fleece, que cuentan con diseños innovadores con distintos cortes. Estos pantalones holgados tienen detalles como dobladillos acortados y bajos extragrandes para jugar con el estilo.

También tenemos los pantalones Nike Club Fleece, que no solo ofrecen un look elegante y deportivo, sino que además ayudan a retener el calor cuando bajan las temperaturas. Estos pantalones son duraderos, ligeros y suaves al tacto, y están diseñados para adaptarse a tus movimientos gracias a su ajuste y su cintura elástica.



Combínalos con: una camiseta Nike Sportswear de ajuste holgado

Tanto si eliges una camiseta corta como una oversize que quede por la mitad del muslo, estas prendas combinan perfectamente con joggers tanto de talle alto como de talle bajo. Ponte una camiseta larga de ajuste entallado por dentro de tu jogger favorito para un look más elegante o una camiseta holgada por fuera para un look más informal.