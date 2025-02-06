6 ideas de looks Nike cómodos para atletas

Potencia tu outfit jugando con el color y el ajuste. Los versátiles tonos neutros de la colección Nike 24.7, que van desde el tostado hasta el carbón, son el secreto de la elegancia. Combina la sudadera de media cremallera ImpossiblySoft con el pantalón chino PerfectStretch para lucir un estilo equilibrado en colores similares. Otra opción es jugar con las proporciones para añadir un toque llamativo: por ejemplo, puedes llevar una parte de arriba entallada con una de abajo oversize. Lo importante es que ofrezcan un ajuste diferente.

Completa el look con unas zapatillas de perfil alto, unos calcetines largos y una bandolera. Si buscas una estética más sofisticada, ponte una chaqueta o un chaleco estructurados.