6 ideas de looks Nike cómodos para atletas
Guía de compra
La colección Nike 24.7 ofrece comodidad y versatilidad para el día a día.
Llevar ropa deportiva cómoda en tu día a día te permite lucir el mejor estilo sin renunciar al rendimiento y es la mejor opción para atletas con una vida activa. La colección 24.7 de Nike cuenta con una selección de básicos minimalistas y elegantes confeccionados con tejidos innovadores y cómodos, como ImpossiblySoft, un doble punto suave, y PerfectStretch, un material flexible que se adapta a tus movimientos.
En todo fondo de armario cómodo y con estilo que se precie no pueden faltar 6 básicos combinables entre sí que te permitan crear looks prácticos y sofisticados para tu vida activa.
Cuando tengas todo lo que necesitas de la colección Nike 24.7, sigue estos 6 consejos clave.
1. Ten en cuenta la gama de colores y la proporción
Potencia tu outfit jugando con el color y el ajuste. Los versátiles tonos neutros de la colección Nike 24.7, que van desde el tostado hasta el carbón, son el secreto de la elegancia. Combina la sudadera de media cremallera ImpossiblySoft con el pantalón chino PerfectStretch para lucir un estilo equilibrado en colores similares. Otra opción es jugar con las proporciones para añadir un toque llamativo: por ejemplo, puedes llevar una parte de arriba entallada con una de abajo oversize. Lo importante es que ofrezcan un ajuste diferente.
Completa el look con unas zapatillas de perfil alto, unos calcetines largos y una bandolera. Si buscas una estética más sofisticada, ponte una chaqueta o un chaleco estructurados.
2. Apuesta por la versatilidad
Para crear un fondo de armario flexible, tienes que hacerte con prendas tan versátiles como tú. Los básicos de la colección Nike 24.7, como el pantalón de pernera ancha PerfectStretch y el jogger ImpossiblySoft, son ideales tanto para las mañanas intensas como para los momentos más tranquilos de la tarde. También puedes llevar modelos distintos según la situación, por ejemplo: una camisa entallada con botones le da un toque elegante a cualquier look, mientras que una sudadera ligera con capucha te ofrece funcionalidad. Además, si mezclas y combinas diferentes tejidos y siluetas, consigues outfits perfectos para el día a día, los entrenamientos y los momentos de ocio más informales. Por último, elige unas zapatillas del mismo color o una bandolera deportiva para darle cohesión al look y mantener un estilo elegante.
3. Los conjuntos no fallan
Un conjunto a juego es una opción deportiva básica para quienes trabajan desde casa, viajan mucho o siempre están por ahí. Por ejemplo, la sudadera de cuello redondo ImpossiblySoft y el jogger a juego de la colección 24.7 te permiten crear un outfit elegante, monocromático y cómodo de estilo informal. Sube el nivel de este look deportivo con unas zapatillas del mismo color, una gorra clásica y unas gafas de sol rectangulares.
4. Añade una capa ceñida
Los leggings negros y los joggers cómodos son un básico de armario atemporal. Sirven tanto para entrenar como para lucir un look clásico. Potencia tu look con la sudadera de media cremallera ImpossiblySoft para hombre o la camisa de tejido Woven PerfectStretch para mujer de la colección Nike 24.7. Una chaqueta estructurada es una forma refinada de darle un toque desenfadado a un outfit versátil, sobre todo si se combina con unas mallas pirata bonitas y un crop top ajustado. Completa el look con unas zapatillas sofisticadas de perfil bajo y una bolsa de nylon para hacer frente al ajetreo de la ciudad. Esta combinación es perfecta tanto para el día a día como para reuniones informales a las que debas ir un poco más elegante.
5. Opta por perneras anchas
Los pantalones de pernera ancha vuelven a estar de moda, así que no te pierdas el sofisticado diseño PerfectStretch de la colección 24.7. Sí, ya sabemos que los pantalones de chándal son la prenda deportiva por excelencia. Pero un modelo de pernera ancha le añade un aire nostálgico a tu outfit. Si buscas un estilo más llamativo, ponte una parte de arriba estampada para crear contraste y completa el look con unas zapatillas clásicas y una riñonera atlética. Este look combina a la perfección comodidad, estilo desenfadado y elegancia, por lo que es ideal para dar una vuelta.
6. Cambia de zapatillas
Una de las formas más sencillas de crear un look cómodo para el día a día es con otras zapatillas. Cambia tu modelo deportivo por una opción robusta de ante que le dé un estilo más especial al outfit. Completa el look con accesorios funcionales como un cortavientos oversize y una bolsa de mano.
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