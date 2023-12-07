Las mejores ideas de regalos para quienes esquían y hacen snowboard
Guía de compra
Estos básicos son ideales para amantes de los deportes de nieve: desde guantes cálidos hasta sudaderas para después de deslizarse por las pistas.
Tanto amantes del esquí como del snowboard necesitan bastante equipación para practicar estos deportes. Pero eso no significa que hacerles un regalo sea tarea fácil. Quitando lo más obvio, como unos esquís, unas gafas resistentes o una tabla de snowboard, es difícil saber qué equipación les falta.
Si le encantan los deportes de invierno y quieres hacerle un regalo, lo mejor es que te ciñas a los básicos. Cualquier persona que se enfrente a temperaturas bajo cero agradecerá tener un gorro, unos guantes o una capa base extra.
A continuación, te dejamos una lista de regalos para fans del esquí y del snowboard con los que seguro que acertarás, ya tengan experiencia en el deporte o acaben de empezar.
6 ideas de regalos Nike para quienes esquían y hacen snowboard
1. Calcetines de esquí cálidos y transpirables
Unos calcetines largos con un buen acolchado pueden marcar la diferencia durante las largas sesiones en la montaña. Con uno o dos pares de calcetines de Nike, no podrás equivocarte, sobre todo si buscas tener un pequeño detalle con una persona que hace esquí o snowboard.
La colección Dri-FIT está repleta de opciones que le encantarán. Los diseños están hechos de diferentes tejidos con gestión del sudor para mantener los pies secos, cómodos y calientes. Así, seguro que se acordará de ti mientras desciende por la pista. Además, se ciñen al tobillo para evitar que se escurran dentro de las botas de esquí.
Si este regalo se te queda un poco corto, envuelve los calcetines junto a otro detalle, como una funda térmica para el móvil o un termo.
2. Guantes para dentro y fuera de la pista
Con unos guantes para que se proteja las manos seguro que das en el clavo. Por ejemplo, puedes regalarle unas manoplas de nylon repelentes al agua para que siga viviendo aventuras, o unos guantes de tejido Fleece para descansar o darse un baño caliente en la montaña disfrutando de las vistas. Añade al regalo unos guantes calefactables o unos calientamanos reutilizables; sus dedos lo agradecerán.
3. Gorros para cualquier ocasión
Los mejores regalos para amantes del esquí son los más prácticos. ¿Por qué no eliges un gorro de tejido Knit suave que le sirva para la pista y fuera de ella? Los gorros de Nike combinan un diseño bonito con un buen aislamiento. Es un acierto seguro. Hay un montón entre los que elegir, desde modelos básicos con doblez que pegan con prácticamente todo hasta diseños tie-dye para lucir look en la pista.
4. Pasamontañas para protegerse del mal tiempo
Si quieres tener un detalle con una persona que hace esquí, seguro que le viene bien un pasamontañas. Estos básicos convertibles están diseñados para proteger el cuello y la cara del viento gélido, pero también pueden usarse como una braga si las temperaturas son más suaves. Los pasamontañas de Nike son elásticos, resistentes al viento y transpirables, todo lo que se necesita para mantener la comodidad en la pista.
5. Capas intermedias para retener el calor
No hay amante del esquí o el snowboard que no conozca la importancia de vestirse con capas. Los modelos Nike Therma-FIT son perfectos como capas intermedias. Además, combinan estilo y funcionalidad. Elige entre jerséis y sudaderas con capucha, camisetas de manga larga y joggers para retener el calor cuando hace frío. Seguro que les da mucho uso.
6. Capas base aislantes y transpirables
La principal razón para ponerse una capa base es alejar la humedad para mantener la piel seca y aislada durante horas. Aun así, tendrá que lavarla después de llevarla puesta todo el día en la montaña. Por eso, si va a pasar varios días en la estación, necesitará varias capas base en su equipaje. Completa su colección con unos leggings y mallas de Nike para esquiar.
Texto: Dana Leigh Smith