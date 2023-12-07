Las mejores ideas de regalos para quienes esquían y hacen snowboard

Tanto amantes del esquí como del snowboard necesitan bastante equipación para practicar estos deportes. Pero eso no significa que hacerles un regalo sea tarea fácil. Quitando lo más obvio, como unos esquís, unas gafas resistentes o una tabla de snowboard, es difícil saber qué equipación les falta.

Si le encantan los deportes de invierno y quieres hacerle un regalo, lo mejor es que te ciñas a los básicos. Cualquier persona que se enfrente a temperaturas bajo cero agradecerá tener un gorro, unos guantes o una capa base extra.

A continuación, te dejamos una lista de regalos para fans del esquí y del snowboard con los que seguro que acertarás, ya tengan experiencia en el deporte o acaben de empezar.