Cómo combinar una camiseta Nike oversize
Consejos de estilo
Sigue estos consejos para crear un conjunto que te dé confianza.
Las camisetas oversize te ofrecen un estilo informal, relajado y actual.
Una camiseta unas tallas más grande que la tuya habitual puede servirte para dormir, o como opción informal para combinar con una camiseta corta y un pantalón corto de compresión. Para el gimnasio, es una opción que contrasta mucho con unas mallas cortas ceñidas y, para ocasiones más formales, puedes combinarla con una minifalda o un vaquero de talle alto.
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Al combinar una camiseta oversize, sea cual sea tu tipo de cuerpo o tu altura, lo importante es guiarte por el diseño oversize de la camiseta, que está pensado para ofrecer comodidad. Deja que ese carácter informal marque el look. Quizá lo más importante a la hora de crear el conjunto sea saber cómo quedarán las demás partes del look.
Una combinación clásica es una camiseta oversize con un pantalón corto, pero no es recomendable optar por partes de abajo tan cortas como para que la camiseta las cubra totalmente. De manera similar, si te pones una chaqueta, lo ideal es que cubra completamente la camiseta para que no sobresalga ninguna parte al cerrar la cremallera de la chaqueta.
A continuación, te damos cinco ideas de conjuntos sencillos para que luzcas tu camiseta oversize favorita.
Cómo combinar una camiseta oversize
Look 1: camiseta oversize, leggings acampanados y zapatillas clásicas
Este conjunto sencillo combina el estilo informal con un aire actual para los días de descanso. Las camisetas oversize de colores llamativos combinan perfectamente con leggings acampanados elegantes. La silueta ceñida de los leggings en la parte superior contrarresta con la camiseta holgada, mientras que los bajos acampanados aportan un toque actual. Para mantener la sencillez del look sin sacrificar el estilo, decántate por unas zapatillas clásicas como las Daybreak. La suela exterior tipo gofre es un detalle de inspiración vintage que hace que el look sea ideal tanto para pasar la tarde en el parque como para teletrabajar en una cafetería con un buen café.
Look 2: camiseta oversize con estampado tie-dye, falda de tenis y Air Max
¿Cómo puedes combinar una camiseta oversize con estampado tie-dye? Quizá no se te haya ocurrido ponértela con una falda de tenis, pero el resultado ofrece un estilo propio de Los Ángeles que combina lo sofisticado con un toque más reivindicativo. Al fin y al cabo, combinar bien una camiseta oversize consiste en encontrar prendas que se complementen entre sí sin darle muchas vueltas al conjunto.
El estilo informal de esta camiseta queda genial con el diseño deportivo clásico de la falda. Esta sorprendente combinación de prendas puede ser una opción ideal para salir a tomar algo o para ir de compras. Si buscas un look con contrastes, añade unas zapatillas originales y futuristas para atraer todas las miradas.
Look 3: camiseta oversize, pantalón corto Tempo y Dunk
A veces, los mejores looks son los más sencillos de crear. Puede que ya tengas un pantalón corto Tempo para estar en casa o para ir al gimnasio. Dale un nuevo uso combinándolo con una camiseta oversize del estilo de los 90 como esta y rinde homenaje a unas zapatillas icónicas. Por supuesto, el conjunto no estaría completo sin unas Dunk que le den el toque final.
Look 4: camiseta oversize, pantalón vaquero y Air Force 1
Una camiseta oversize combinada con un pantalón vaquero es el ejemplo perfecto de que por qué hay que ceñirse a las cosas que sabemos que funcionan. Una camiseta corta de ajuste holgado queda genial combinada con un vaquero de talle alto y ajuste amplio y unas icónicas Air Force 1. Este look es una opción estupenda para el día a día. Puedes complementarlo con una chaqueta de piel para ir a tomar algo con tus amigos y amigas o con tu pareja. También puedes combinarlo con una chaqueta blazer para ir a la oficina.
Look 5: camiseta oversize, mallas cortas y Pegasus
Un buen look de entrenamiento puede marcar la diferencia cuando necesites un impulso extra para ir al gimnasio. Las camisetas oversize sirven tanto para salir a correr como para hacer una sesión de ciclo indoor o de hot yoga. Las mallas cortas, ya sean en negro clásico o en un color llamativo, son una opción tan cómoda como actual.
Por último, dale un toque atrevido al look con unas zapatillas deportivas llamativas que sirvan para recordar que mover el cuerpo es algo maravilloso. Somos atletas, pero también tenemos que pasárnoslo bien, ¿no?
Texto: Aemilia Madden