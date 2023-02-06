Cómo combinar una camiseta Nike oversize

Las camisetas oversize te ofrecen un estilo informal, relajado y actual.

Una camiseta unas tallas más grande que la tuya habitual puede servirte para dormir, o como opción informal para combinar con una camiseta corta y un pantalón corto de compresión. Para el gimnasio, es una opción que contrasta mucho con unas mallas cortas ceñidas y, para ocasiones más formales, puedes combinarla con una minifalda o un vaquero de talle alto.

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Al combinar una camiseta oversize, sea cual sea tu tipo de cuerpo o tu altura, lo importante es guiarte por el diseño oversize de la camiseta, que está pensado para ofrecer comodidad. Deja que ese carácter informal marque el look. Quizá lo más importante a la hora de crear el conjunto sea saber cómo quedarán las demás partes del look.

Una combinación clásica es una camiseta oversize con un pantalón corto, pero no es recomendable optar por partes de abajo tan cortas como para que la camiseta las cubra totalmente. De manera similar, si te pones una chaqueta, lo ideal es que cubra completamente la camiseta para que no sobresalga ninguna parte al cerrar la cremallera de la chaqueta.

A continuación, te damos cinco ideas de conjuntos sencillos para que luzcas tu camiseta oversize favorita.