Los mejores joggers Nike para hombre y mujer que ya puedes comprar
Guía de compra
Estos joggers Nike son cómodos, prácticos y calentitos, además de perfectos para llevarlos en el día a día y en looks informales.
Los joggers son una prenda básica para todo el mundo. La gama de joggers de Nike ofrece muchas opciones para todo tipo de conjuntos, tanto si quieres un modelo para sacar a pasear a tu perro como si quieres una opción de ajuste entallado para quedar con tus amigos.
Y sí, este tipo de pantalón también sirve para salir a correr. Descubre a continuación la gran variedad de joggers Nike para hombre y para mujer.
Los mejores joggers Nike para hombre y para mujer
1. Si quieres un ajuste entallado, opta por los joggers Nike Tech Fleece
¿Quién dice que los joggers no pueden ser elegantes? Si buscas un jogger entallado, echa un vistazo a la gama Nike Tech Fleece, que incluye joggers de tejido Fleece premium ceñidos en los gemelos.
Las líneas impecables y los bajos elásticos hacen que estos joggers sean ideales para personas que busquen un modelo similar a los pantalones normales, pero sin sacrificar la comodidad. El tejido Fleece ligero de estos joggers proporciona calidez y suavidad sin añadir volumen. Además, gracias a la cintura elástica puedes personalizar el ajuste a tu gusto.
Hay modelos disponibles en tallas para hombre, para mujer y para niño/a, así que toda la familia puede disfrutar de la equipación Nike Tech Fleece. Te recomendamos las sudaderas con capucha de tejido Fleece Nike a juego para conseguir looks completos y supersencillos.
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2. Si lo que buscas es comodidad y calidez, elige los joggers Nike Club Fleece
Los joggers Nike Sportswear Club Fleece están disponibles en tantos colores por un motivo: son una prenda fundamental en cualquier fondo de armario, y quizá quieras tener más de un par. El tejido Fleece cepillado ofrece calidez y suavidad, por lo que son perfectos para estar por casa.
Además, el ajuste es amplio y holgado gracias a la cintura elástica y el cordón regulable. Decántate por modelos con bajos holgados o por otros de estilo clásico con bajos elásticos en los tobillos, que son la mejor opción si quieres lucir tus zapatillas favoritas de invierno.
3. Para un look único y excepcional, te recomendamos los joggers Nike Phoenix Fleece
Los joggers de tejido Fleece Nike son tan suaves que cuando te los pruebes nunca querrás quitártelos. Los joggers Nike Phoenix Fleece para mujer están confeccionados con una mezcla de algodón y poliéster, por lo que son ideales para los días más fríos. Están disponibles en una gran variedad de estilos exclusivos que aportan un toque diferente al clásico jogger de algodón.
Estos no son los típicos joggers que crees: puedes encontrar desde modelos de talle alto, con perneras anchas y un toque llamativo, hasta otros modelos oversize de ajuste amplio. Los pantalones Nike Phoenix Fleece están disponibles en una gran gama de colores y estampados diferentes, y se pueden combinar con sudaderas con y sin capucha de aire divertido para completar tu look.
4. Si buscas prendas pensando en la sostenibilidad, elige los joggers Nike confeccionados con materiales sostenibles
Los joggers Nike confeccionados con materiales sostenibles son una opción estupenda para atletas que quieran prendas de gran calidad fabricadas con materiales sostenibles. Estos pantalones se han confeccionado con, al menos, un 50 % de contenido reciclado u orgánico.
Te recomendamos los joggers de la colección Nike Forward, que cuentan con capas de tejido ultrafino punzonadas con aguja fabricadas con una media de un 75 % menos de emisiones de carbono en comparación con el Fleece Knit tradicional. Estos materiales pertenecen a la última innovación en ropa de Nike, y se pueden encontrar tanto en joggers como en sudaderas de la primera colección Nike Forward.
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5. Para looks ideales para el aire libre, decántate por los joggers Nike ACG
Si quieres mantener la calidez cuando las temperaturas son más bajas, ya sea para pasar un día en la nieve o simplemente al aire libre, decántate por los joggers de la colección Nike All Conditions Gear (ACG), que se han diseñado específicamente para resistir las inclemencias del tiempo. Muchos modelos cuentan con tecnología Nike Dri-FIT o tecnología térmica Nike Therma-FIT para mantener la calidez y la transpirabilidad.
También hay modelos que incluyen Polartec®, un material ultrasuave que retiene el calor y expulsa la humedad para mantener el cuerpo seco. Es ligero y transpirable, por lo que proporciona la máxima comodidad en los senderos.
Texto: Emily DiNuzzo