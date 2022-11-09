Cómo hacer ejercicio después de un aborto espontáneo según los expertos

La Dra. Williams señala que, por lo general, se puede realizar alguna actividad de bajo impacto, como caminar, en los días posteriores a sufrir un aborto. En el caso de ejercicios de mayor impacto, habla con tu médico para asegurarte de que sea seguro. La doctora dice que es probable que tu médico tenga en cuenta el grado de avance del embarazo, cómo se ha producido la pérdida y si sigues sangrando mucho. Por ejemplo, ¿el aborto se ha producido durante el primer trimestre o más tarde, en el segundo o tercero? ¿Ha requerido medicación o una intervención? ¿Te han hecho una cesárea? Todas estas variables influyen en tu recuperación y en la rapidez con la que puedes volver a hacer ejercicio.

La Dra. Williams explica que, en general, las personas que sufren un aborto en el primer trimestre pueden volver a su rutina de ejercicios en una o dos semanas si el sangrado se ha detenido o si ya es escaso. Pero si aún sangras mucho, no debes realizar ejercicio intenso, ya que podría aumentar el riesgo de sangrado excesivo o hemorragia.

Para una pérdida en el tercer trimestre, la Dra. Williams indica que quizá debas esperar de tres a cuatro semanas antes de volver a hacer ejercicio de alta intensidad. Y si te han hecho una cesárea, aconseja esperar un mínimo de ocho a doce semanas antes de hacer ejercicios abdominales tradicionales como planchas, aunque el trabajo de recuperación del suelo pélvico y del núcleo profundo basado en la respiración es útil (más información a continuación).