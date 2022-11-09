Cómo centrarte en tu salud mental después de tener un bebé

Tras 40 semanas de esfuerzo para crear a un ser humano (sin mencionar los minutos, horas e incluso días del parto), es normal sentir cansancio, agobio y, en general, una montaña rusa de emociones. Y esto puede llegar a ser algo muy, muy real: algunas personas que acaban de dar a luz sienten un shock inimaginable de dolor de pérdida, mientras que otras padecen ansiedad, depresión u otras enfermedades. Si es tu caso, ponte en contacto lo antes posible con las personas adecuadas para que te ayuden a recuperarte.

Y, aunque la situación vaya relativamente sobre ruedas, es de lo más normal sentir que todo es increíblemente difícil. De hecho, hasta un 80 por ciento de padres y madres pasan por lo que se denomina tristeza posparto o baby blues en la primera o las dos primeras semanas tras el nacimiento del bebé.

Amanda Williams, médica y ginecóloga colegiada en Oakland (California, EE. UU.) y miembro del comité experto de especialistas de Nike (M)uévete como una madre, incide en que menospreciamos los desafíos del periodo posparto y que tendemos a centrarnos en el nacimiento del bebé y a ignorar lo difícil que va a ser la siguiente etapa.

Entre la recuperación física, los cambios hormonales y las nuevas realidades derivadas del cuidado de un bebé, no se puede predecir con exactitud cómo van a ir las primeras semanas. Pero sí puedes y debes buscar la manera de cuidarte. A continuación te lanzamos cinco sugerencias contrastadas por la comunidad experta para que gestiones esas primeras semanas tan agotadoras y para que, de paso, protejas tu salud mental.