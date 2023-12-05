Inspira valentía en las niñas a través del deporte

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, las niñas abandonan el deporte el doble que los niños. Para combatir la tendencia al abandono deportivo, Nike está trabajando con colaboradores y expertos y hemos desarrollado la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar, apoyar y animar a las atletas más jóvenes.



Practicar deporte a veces requiere correr riesgos. Aprender una nueva habilidad, intentar por primera vez un movimiento o jugártela con el último defensa te pone en posición de vulnerabilidad. A las niñas se les aplaude cuando hacen algo bien, pero nunca reciben comentarios positivos cuando intentan algo nuevo y fracasan.



Llevado al plano deportivo, eso significa que una niña se lo pensará dos veces antes de intentar algo si no está segura de poder hacerlo bien. Pero si nunca lo intenta, si nunca se lanza de cabeza a la pelota o solo compite en la pista cuando sabe que es la mejor, se perderá muchísimas experiencias increíbles.



Imagínate a una niña que lanza un tiro a canasta aunque no esté segura de que vaya a encestar. O a otra niña que intenta nadar en mariposa cuando su punto fuerte es el crol. A una portera puede que le hayan colado ocho goles, pero recordará el que paró. Todas estas niñas han aprendido a ser fuertes y eso marcará la diferencia, no solo en el plano deportivo sino también en el personal.



Echa un vistazo a esta Charla TED para obtener más información sobre cómo educar a las niñas para que sean valientes.