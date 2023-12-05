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Guía para entrenar a niñas
Última actualización: 5 de diciembre de 2023
4 min de lectura
Inspira valentía en las niñas a través del deporte

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, las niñas abandonan el deporte el doble que los niños. Para combatir la tendencia al abandono deportivo, Nike está trabajando con colaboradores y expertos y hemos desarrollado la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar, apoyar y animar a las atletas más jóvenes.

Practicar deporte a veces requiere correr riesgos. Aprender una nueva habilidad, intentar por primera vez un movimiento o jugártela con el último defensa te pone en posición de vulnerabilidad. A las niñas se les aplaude cuando hacen algo bien, pero nunca reciben comentarios positivos cuando intentan algo nuevo y fracasan.

Llevado al plano deportivo, eso significa que una niña se lo pensará dos veces antes de intentar algo si no está segura de poder hacerlo bien. Pero si nunca lo intenta, si nunca se lanza de cabeza a la pelota o solo compite en la pista cuando sabe que es la mejor, se perderá muchísimas experiencias increíbles.

Imagínate a una niña que lanza un tiro a canasta aunque no esté segura de que vaya a encestar. O a otra niña que intenta nadar en mariposa cuando su punto fuerte es el crol. A una portera puede que le hayan colado ocho goles, pero recordará el que paró. Todas estas niñas han aprendido a ser fuertes y eso marcará la diferencia, no solo en el plano deportivo sino también en el personal.

Echa un vistazo a esta Charla TED para obtener más información sobre cómo educar a las niñas para que sean valientes.

Prepáralas para el éxito

  • Prepáralas para el éxito, Inspira valentía en las niñas a través del deporte, slide 1 of 3
    Incentiva la toma de riesgos

    Cuando ayudes a las niñas a ponerse objetivos, anímalas a que incluyan factores que requieran valentía, como aprender una nueva habilidad, una nueva posición o incluso un nuevo deporte. Durante los calentamientos, pide que comenten algo nuevo que vayan a probar ese día. Asegúrate de que tengan muchas oportunidades de probar cosas nuevas (por ejemplo, cambiando sus posiciones en cada partido y entrenamiento).

  • Prepáralas para el éxito, Inspira valentía en las niñas a través del deporte, slide 2 of 3
    Anímalas cuando prueben algo nuevo

    Incentiva la valentía siempre que puedas. Pilla a las niñas probando cosas nuevas cuando crean que no las miras. Crea el premio de "la jugadora más valiente" y ve rotando a la ganadora. Recuerda que premiar la perfección está bien, pero primero debes felicitarlas por todos los pasos previos.

  • Prepáralas para el éxito, Inspira valentía en las niñas a través del deporte, slide 3 of 3
    No castigues los errores

    Haz que los errores se consideren algo bueno. Establece un gesto físico (como, por ejemplo, sacudirse los brazos, para mostrar que están expulsando el error) para recordarles que está bien deshacerse de él. Déjales claro que no eres un ejemplo de perfección. Cuéntales historias sobre tus propios errores. Cuando vean que no lo haces todo perfecto, verán que ellas tampoco lo tienen que hacer así.

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Publicación original: 28 de noviembre de 2023

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