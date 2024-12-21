6 ejercicios de gemelos que los fisioterapeutas recomiendan hacer semanalmente

Hay dos músculos principales en la parte posterior de la pierna: el gastrocnemio y, detrás de este, el sóleo. Así lo indica Cameron Yuen, fisioterapeuta y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Ambos músculos se unen en la parte inferior de la pierna para formar el tendón de Aquiles, que a su vez se une a la parte inferior del talón.

Yuen explica que el gastrocnemio y el sóleo, es decir, los músculos del gemelo, se encargan de impulsarte hacia delante al correr, saltar o realizar cualquier otro movimiento que requiera potencia de las piernas.

Megan-Marie Delegas, fisioterapeuta y entrenadora certificada en entrenamiento con pesas rusas, señala que el gastrocnemio pasa por dos articulaciones: la rodilla y el tobillo. El sóleo, por su parte, pasa casi en su totalidad por el tobillo. El músculo que más se utilice depende, sobre todo, del movimiento exacto que hagas, pero, concretamente, si eres runner, el sóleo es el músculo que más fuerza tiene que producir, ya que absorbe la mayoría de esta.

De todas formas, es importante ejercitar ambos músculos con frecuencia para que trabajen en conjunto.

Los músculos principales del gemelo también trabajan con el tendón de Aquiles para mover el pie. La fisioterapeuta Melissa Prestipino asegura que para destacar en el running o en los sprints, es necesario que los gemelos estén fuertes. Si los fortaleces, te ayudan a colocar los dedos de los pies hacia delante, coger impulso y acelerar.

Más allá del running, los gemelos tienen un papel fundamental en cualquier movimiento que requiera la triple extensión, que consiste en la extensión de la cadera, la extensión de las rodillas y la flexión plantar de los tobillos, según explica Prestipino.

Además de en la fase de impulso del running, la triple extensión también puede formar parte de los movimientos explosivos, como la arrancada con mancuerna, o de los levantamientos olímpicos, como la cargada de potencia. Los ejercicios pliométricos, como los saltos con sentadilla y los saltos al cajón, también requieren la triple extensión.