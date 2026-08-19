Ropa de danza: muévete al ritmo de la música con confianza
La colección de ropa de danza Nike incluye prendas de estilo moderno y conjuntos confeccionados en tejidos de alto rendimiento, que además incorporan detalles innovadores. Descubre nuestros diseños pensados para practicar baile urbano, contemporáneo o hip-hop y da lo mejor de ti en el estudio.
Frescura hasta que pare la música
Nuestros conjuntos de baile contemporáneo están diseñados para que aguantes toda la coreografía sin acalorarte, tanto en los ensayos como en las actuaciones. ¿Lo tuyo es brincar y saltar? Prueba nuestros conjuntos de hip-hop y baile urbano. Las sudaderas oversize destacan por su estilo desenfadado, mientras que los joggers de corte amplio ofrecen una comodidad total. Cuando el ritmo se intensifique, usa prendas confeccionadas con nuestra innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore rápidamente y puedas mantener la frescura durante más tiempo. Además, los tejidos ligeros y transpirables te brindan la comodidad que necesitas.
Prendas para bailar sin límites
Cuando ensayas, la flexibilidad es fundamental. Por eso, nuestra ropa de baile está hecha para que te muevas con libertad. Elige entre una gran variedad de prendas oversize que no te estorbarán. Las sudaderas con y sin capucha de estilo casual son amplias y cómodas, mientras que los joggers oversize dejan más espacio para las piernas. Si buscas modelos que rindan tanto como tú, explora las mallas y los leggings ceñidos, que cuentan con elasticidad adicional. Estos diseños se mueven contigo para que nada se interponga entre la música y tú. También tenemos mallas con cintura extraancha que no aprietan ni se enrollan mientras te estiras y giras.
Protege tus músculos
Nuestra ropa de danza te protege con tejidos de primera calidad, tanto en el estudio como en el escenario. Las sudaderas con y sin capucha en tejido Fleece cepillado son suaves por fuera y cálidas por dentro. ¿Buscas pantalones holgados que te sirvan tanto en la academia como en la calle? Los joggers de danza confeccionados en tejido French terry son extremadamente suaves al tacto, mientras que los que tienen cintura elástica destacan por su cómodo ajuste. También puedes combinar prendas para crear tus propios conjuntos de danza o añadir unas zapatillas con el Swoosh para conseguir el toque final perfecto.
Sujeción mientras te mueves
La confianza es la clave de una coreografía impecable, así que nuestra ropa de baile está diseñada para ofrecer la máxima sujeción. Los sujetadores elaborados con un material ultrasuave que se ajusta al cuerpo te proporcionan comodidad, mientras que la tecnología Dri-FIT te ayuda a mantenerte fresca y seca durante el entrenamiento. Los sujetadores deportivos más largos añaden protección adicional y te permiten moverte con más seguridad. Los modelos con tirantes ajustables ofrecen un ajuste perfecto, para que solo tengas que concentrarte en seguir el ritmo. Y la colección de leggings, pantalones cortos y mallas de cintura alta de Nike es la opción ideal para disfrutar de una sujeción extra: son prendas a prueba de sentadillas y confeccionadas con tejidos de compresión.