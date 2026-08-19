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Ropa de danza

Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Indy Plunge
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Sudadera con capucha de tejido Fleece Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Sudadera con capucha de tejido Fleece Therma-FIT - Mujer
89,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Camiseta de manga corta Dri-FIT versátil con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Hyverse
Camiseta de manga corta Dri-FIT versátil con protección UV - Hombre
39,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Chill Knit
Camiseta - Mujer
29,99 €
Nike Primary
Nike Primary Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
Superventas
Nike Primary
Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Jordan Sport
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla y logotipo Jumpman - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla y logotipo Jumpman - Mujer
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Essential
Camiseta - Mujer
34,99 €
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Pantalón corto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Leak Protection: Period
Pantalón corto Dri-FIT - Niña
34,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
49,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Jogger Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Jogger Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sujetador deportivo - Niña
Materiales reciclados
Nike Indy
Sujetador deportivo - Niña
27,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto - Niña
27,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Camiseta - Niña
Nike Sportswear Essential
Camiseta - Niña
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta corta - Niña
Nike Sportswear
Camiseta corta - Niña
27,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings (Talla grande) - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Dri-FIT
Leggings (Talla grande) - Niña
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Fleece - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Fleece - Niña
59,99 €

Ropa de danza: muévete al ritmo de la música con confianza

La colección de ropa de danza Nike incluye prendas de estilo moderno y conjuntos confeccionados en tejidos de alto rendimiento, que además incorporan detalles innovadores. Descubre nuestros diseños pensados para practicar baile urbano, contemporáneo o hip-hop y da lo mejor de ti en el estudio.


Frescura hasta que pare la música


Nuestros conjuntos de baile contemporáneo están diseñados para que aguantes toda la coreografía sin acalorarte, tanto en los ensayos como en las actuaciones. ¿Lo tuyo es brincar y saltar? Prueba nuestros conjuntos de hip-hop y baile urbano. Las sudaderas oversize destacan por su estilo desenfadado, mientras que los joggers de corte amplio ofrecen una comodidad total. Cuando el ritmo se intensifique, usa prendas confeccionadas con nuestra innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore rápidamente y puedas mantener la frescura durante más tiempo. Además, los tejidos ligeros y transpirables te brindan la comodidad que necesitas.


Prendas para bailar sin límites


Cuando ensayas, la flexibilidad es fundamental. Por eso, nuestra ropa de baile está hecha para que te muevas con libertad. Elige entre una gran variedad de prendas oversize que no te estorbarán. Las sudaderas con y sin capucha de estilo casual son amplias y cómodas, mientras que los joggers oversize dejan más espacio para las piernas. Si buscas modelos que rindan tanto como tú, explora las mallas y los leggings ceñidos, que cuentan con elasticidad adicional. Estos diseños se mueven contigo para que nada se interponga entre la música y tú. También tenemos mallas con cintura extraancha que no aprietan ni se enrollan mientras te estiras y giras.


Protege tus músculos


Nuestra ropa de danza te protege con tejidos de primera calidad, tanto en el estudio como en el escenario. Las sudaderas con y sin capucha en tejido Fleece cepillado son suaves por fuera y cálidas por dentro. ¿Buscas pantalones holgados que te sirvan tanto en la academia como en la calle? Los joggers de danza confeccionados en tejido French terry son extremadamente suaves al tacto, mientras que los que tienen cintura elástica destacan por su cómodo ajuste. También puedes combinar prendas para crear tus propios conjuntos de danza o añadir unas zapatillas con el Swoosh para conseguir el toque final perfecto.


Sujeción mientras te mueves


La confianza es la clave de una coreografía impecable, así que nuestra ropa de baile está diseñada para ofrecer la máxima sujeción. Los sujetadores elaborados con un material ultrasuave que se ajusta al cuerpo te proporcionan comodidad, mientras que la tecnología Dri-FIT te ayuda a mantenerte fresca y seca durante el entrenamiento. Los sujetadores deportivos más largos añaden protección adicional y te permiten moverte con más seguridad. Los modelos con tirantes ajustables ofrecen un ajuste perfecto, para que solo tengas que concentrarte en seguir el ritmo. Y la colección de leggings, pantalones cortos y mallas de cintura alta de Nike es la opción ideal para disfrutar de una sujeción extra: son prendas a prueba de sentadillas y confeccionadas con tejidos de compresión.