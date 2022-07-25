¿Cuáles son los beneficios de bailar?

Según el tipo de baile que elijas, su estilo y su intensidad, trabajarás distintos patrones de movimiento muscular, tal como explica Carrie Skony, doctora en Quiropráctica y especialista certificada en quiropráctica deportiva. Por ejemplo, el ballet clásico combina movimientos lentos y controlados con saltos, por lo que mejora la resistencia muscular del core, los brazos y las piernas.

"Este tipo de fortalecimiento desarrolla las líneas y los músculos tonificados que suelen asociarse al ballet clásico", explica Skony.

De acuerdo con un estudio sobre anatomía publicado en 2019, las cinco posiciones básicas del ballet, que giran y rotan las piernas, someten los músculos a cambios adaptativos. Los investigadores han descubierto que estas adaptaciones favorecen la estabilidad postural de los bailarines, que necesitan usar todos los músculos del cuerpo. Además, Skony añade que estos desarrollos posturales contrarrestan los efectos de pasar mucho tiempo sentados, en el trabajo o durante los desplazamientos.

Pero si el ballet no es lo tuyo, Skony explica que los estilos más rápidos, como el hiphop, el jazz o el baile de salón, requieren de una fuerza explosiva. En un estudio de 2014 publicado en la revista Journal of Sports and Physical Education, se sugiere que bailar desarrolla la fuerza porque los músculos se ven forzados a soportar el peso del cuerpo, y la resistencia, ya que deben adaptarse a trabajar durante periodos prolongados (como en el baile de salón y el line dance).