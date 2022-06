¿Cuáles son los beneficios de bailar?

Bailar es bueno para todo el mundo. Además de ser una vía de expresión física y emocional, bailar es muy beneficioso para el cuerpo y la mente. Pero no han sido las clases de baile, con sus coreografías y pasos, las que han acercado esta disciplina al público, sino las clases de fitness, en las que se trabajan diferentes estilos de movimiento. Para bailar no es necesario tener un instructor o un compañero cerca. Puedes bailar en prácticamente cualquier sitio.



Mia Morris, directora ejecutiva de Dance for All Bodies, señala: "Todos los cuerpos están hechos para bailar, quiero que esto quede claro. Todo movimiento deliberado, o no, puede y debe considerarse como una forma de baile. Realmente, lo único que importa es la intención que pone la persona en sus movimientos, si se mueve para bailar o no".



A continuación, recogemos las opiniones de varios expertos sobre los beneficios del baile según la ciencia.