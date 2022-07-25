¿Cuáles son los beneficios de bailar?
Deportes y actividades
Da igual si es en tu salón o en el estudio, bailar ofrece gran variedad de beneficios para la salud según los expertos.
Bailar es bueno para todo el mundo. Además de ser una vía de expresión física y emocional, bailar es muy beneficioso para el cuerpo y la mente. Pero no han sido las clases de baile, con sus coreografías y pasos, las que han acercado esta disciplina al público, sino las clases de fitness, en las que se trabajan diferentes estilos de movimiento. Para bailar no es necesario tener un instructor o un compañero cerca. Puedes bailar en prácticamente cualquier sitio.
Mia Morris, directora ejecutiva de Dance for All Bodies, señala: "Todos los cuerpos están hechos para bailar, quiero que esto quede claro. Todo movimiento deliberado, o no, puede y debe considerarse como una forma de baile. Realmente, lo único que importa es la intención que pone la persona en sus movimientos, si se mueve para bailar o no".
A continuación, recogemos las opiniones de varios expertos sobre los beneficios del baile según la ciencia.
¿Cuáles son los beneficios de bailar?
1.Bailar es una buena actividad cardiovascular.
De acuerdo con el American College of Sports Medicine, bailar es una actividad aeróbica porque "activa los principales grupos musculares, se puede hacer de forma continuada e implica mantener un ritmo". Hay estudios que sugieren que existe un vínculo entre la salud cardiovascular y la actividad física, y el baile ayuda a aumentar esta última.
Algunos tipos de baile, como la danza tradicional irlandesa o escocesa, constituyen una excelente actividad aeróbica; sin embargo, bailar tiene beneficios incluso si se hace despacio.
"Bailar despacio es perfecto para aumentar tu nivel de actividad física, sobre todo si te estás iniciando", explica Alyssa Arms, fisioterapeuta, doctora en Fisioterapia, especialista en ortopedia y dueña de Back in Step Physical Therapy. "Moverte rápido te ayuda, sobre todo, a mejorar tu salud cardiovascular. Eso sí, debes entrenar siempre a una frecuencia cardiaca adecuada según tu estado de salud".
Además de fortalecer el corazón, bailar reduce el riesgo de sufrir otras afecciones. En un estudio de 2016 se demostró que bailar a una intensidad moderada reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.
2.Bailar aumenta la fuerza y la resistencia muscular.
Según el tipo de baile que elijas, su estilo y su intensidad, trabajarás distintos patrones de movimiento muscular, tal como explica Carrie Skony, doctora en Quiropráctica y especialista certificada en quiropráctica deportiva. Por ejemplo, el ballet clásico combina movimientos lentos y controlados con saltos, por lo que mejora la resistencia muscular del core, los brazos y las piernas.
"Este tipo de fortalecimiento desarrolla las líneas y los músculos tonificados que suelen asociarse al ballet clásico", explica Skony.
De acuerdo con un estudio sobre anatomía publicado en 2019, las cinco posiciones básicas del ballet, que giran y rotan las piernas, someten los músculos a cambios adaptativos. Los investigadores han descubierto que estas adaptaciones favorecen la estabilidad postural de los bailarines, que necesitan usar todos los músculos del cuerpo. Además, Skony añade que estos desarrollos posturales contrarrestan los efectos de pasar mucho tiempo sentados, en el trabajo o durante los desplazamientos.
Pero si el ballet no es lo tuyo, Skony explica que los estilos más rápidos, como el hiphop, el jazz o el baile de salón, requieren de una fuerza explosiva. En un estudio de 2014 publicado en la revista Journal of Sports and Physical Education, se sugiere que bailar desarrolla la fuerza porque los músculos se ven forzados a soportar el peso del cuerpo, y la resistencia, ya que deben adaptarse a trabajar durante periodos prolongados (como en el baile de salón y el line dance).
3.Bailar mejora la coordinación, el equilibrio y la agilidad.
Cada estilo se caracteriza por movimientos, posiciones y pasos que, combinados, crean una rutina en la que se trabaja la coordinación, el equilibrio y la agilidad.
"Cuando bailamos, tenemos que pisar en diferentes direcciones, apoyarnos en una sola pierna (aunque sea durante un par de segundos) y mover diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo", explica Arms.
En un estudio de 2021 se sugiere que bailar mejora las funciones motoras de pacientes con Parkinson. Después de varias semanas de asistir a clase de baile, los participantes del estudio tenían un mejor sentido del equilibrio, una mejor capacidad de levantarse de la silla y menos bloqueos en la marcha.
"Lo más beneficioso del baile es que implica movimientos integrados y multidireccionales. Esto significa que las diferentes partes del cuerpo deben coordinarse y trabajar juntas para ejecutar patrones de movimiento complejos", explica Skony.
4.Aumenta la densidad mineral ósea.
Los estudios sugieren que los movimientos de alto impacto y los ejercicios que implican levantar el peso corporal, como el baile, favorecen el crecimiento del tejido óseo gracias a la fuerza que se ejerce sobre los huesos. Tal como señala Skony, el ballet allegro (lleno de saltos rápidos) y el claqué someten el tren inferior a un mayor impacto, mientras que estilos que trabajan más los brazos, como el breaking o la danza contemporánea, aumentan la densidad ósea del tren superior.
"Los huesos se fortalecen cuando se exponen a un estrés mecánico", explica. "Por tanto, los ejercicios con un mayor beneficio para la salud ósea son aquellos de mayor impacto, como saltar, correr o levantar pesas. En la mayoría de estilos se soporta el peso del cuerpo y hay que dar muchos saltos. Si se hace regularmente, bailar tiene muchos beneficios para la salud ósea, especialmente para los huesos del tren inferior".
En un estudio de 2019 en mujeres posmenopáusicas con osteopenia (pérdida de masa ósea y debilitamiento de los huesos) se demostró que el baile ayuda a mejorar la densidad mineral ósea. Los investigadores sugieren que el baile es una actividad adecuada para complementar tratamientos farmacéuticos y de otro tipo con el objetivo de mejorar la densidad mineral ósea.
5.Te pone de mejor humor.
Para tratar cualquier problema de salud mental es importante trabajar con un profesional. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el baile se puede usar como complemento de las intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, en una revisión sistemática de 2019 publicada en Frontiers in Psychology se descubrió que la bailoterapia es un complemento efectivo para el plan de tratamiento de adultos con depresión. Además, los investigadores mencionan el componente no verbal del baile, que permite a los participantes expresar sus sentimientos sin palabras.
"Bailar es liberador", dice Morris. "Es un lenguaje universal que puedes usar para ser tú mismo. Cuando bailas, puedes expresar emociones a las que no eres capaz de dar nombre o contar una historia sin palabras.
Además, de acuerdo con un metanálisis de 2014, el uso del baile durante las terapias tiene efectos positivos. Los investigadores sugieren que bailar no solo mitiga los síntomas de depresión y ansiedad, sino que también mejora el bienestar de las personas y las pone de mejor humor.
Hay muchos estilos de baile diferentes, y siempre puedes combinarlos para disfrutar de todos sus beneficios.
"Hay cientos de opciones, como el ballet, el hiphop, el swing…", señala Arms. "Obviamente, algunos estilos someten las rodillas a un mayor impacto o requieren de una mayor flexibilidad que otros, pero lo bueno es que hay estilos para todos los gustos".
Texto: Ashley Lauretta